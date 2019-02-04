35 gün tatilden sonra ders başı yaptılar
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 27 Aralık'tan itibaren sadece kar tatili ve sömestir nedeniyle iki gün okula giden öğrenciler uzun bir aradan sonra ders başı yaptı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 27 Aralık 2018’den itibaren öğrenciler, yarıyıl tatiline kadar iki gün okula gidebildi. Okulların tatil olmasıyla birlikte 35 gün tatil yapan öğrenciler, okula başladı. Bir çok öğrenci tatil olmasına rağmen evden dersleri takip ettiğini, her gün kitap okuduğunu belirtti. Bazıları ailelerine yardım ederken, bazıları da tatilin tadını çıkardıklarını anlattı.
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