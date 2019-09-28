31 bilişim teknolojileri öğretmeni atandı
MEB, bilişim teknolojileri öğretmenliğinde boş kalan 31 kontenjana atama yapıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, 9 Ağustos’ta yapılan sözleşmeli öğretmen atamasından bilişim teknolojileri alanında boş kalan 31 kontenjana puan üstünlüğüne göre atama yapıldı. Ataması yapılan adayların, cep telefonu numaralarına bilgilendirme mesajı gönderildi. Atama sonucu oluşan taban puan ise sözlü sınav için 82; KPSS için 82.49582 olarak açıklandı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle