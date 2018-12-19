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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
19.12.2018 - 13:00, Son Güncelleme:/

307 öğrenciye Cambridge’den sertifika

Bir özel okul, Cambridge Assessment English ve Cambridge Young Learners Sınavları’nda başarılı olan öğrencilerine törenle sertifikalarını verdi. Toplam 307 lise, ortaokul ve ilkokul öğrencisi sertifika aldı.

307 öğrenciye Cambridge’den sertifika
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Uluslararası yabancı dil sınavlarında üstün başarılara imza atan lise ve ortaokul öğrencilerini kasımda sertifikalarıyla buluşturan Özel Arı Okulları, ilkokul öğrencilerinin İngilizce dilindeki uluslararası başarıları için de 18 Aralık’ta yoğun katılımlı bir tören gerçekleştirdi. Özel Arı Okulları, Cambridge Assessment English Sınavları’nda başarılı olan 135 öğrencisinin ardından Cambridge Young Learners Sınavlarında başarılı olan 172 öğrencisine Çankaya Üniversitesi’nde düzenlediği “Golden Bees Certificate Ceremony”  adlı törende sertifikalarını verdi.

Young Learners Sınavları’ndan; Starters sınavında başarılı olan 57, Movers sınavında başarılı olan 70 ve Flyers sınavında başarılı olan 45 öğrenci hem İngilizce kullanma becerilerini belgelemenin hem de yabancı dilde uluslararası başarıya imza atmanın gururunu yaşadı.

‘ÖĞRENCİLERİMİZ AKTİF BİRER ÖĞRENEN OLUYOR’
Törende konuşan ve Arı Okulları’nda uygulanan yabancı dil öğretim programlarının öğrenci merkezli olduğunun altını çizen Arı Okulları Yabancı Diller Eğitim Merkezi (ARYEM) Koordinatörü Didem Atsan, “Öğrencilerimiz aktif birer öğrenen olarak süreçte rol alır. Başarımızın temelinde bu yaklaşım yatmaktadır. Öğrencilerimizin belge portfolyolarında saklayacakları bu belgeler ise dil öğrenim yolculuklarının birer kanıtıdır” dedi.

BAŞARILARININ SIRRINI PAYLAŞTILAR
Tören, başarılı olunursa üniversitelerin hazırlık sınıfını atlamayı sağlayan FCE Sınavı’na kadar olan tüm seviyeleri başarıyla geçen bir 8’inci sınıf öğrencisi ile Cambridge Young Learners sınavlarına katılan bir 4’üncü sınıf öğrencisinin konuşmalarıyla sürdü. Yabancı dil öğrenme ve başarılı olma süreçlerini etkin biçimde paylaşan öğrenciler, başarının sürekliliği için öğütlerini ve ipuçlarını diğer öğrencilere aktardı.

Öğrenciler İngilizce, Almanca ve İspanyolca dilindeki konuşma becerilerini, velilerinin yoğun ilgisi ve alkışları eşliğinde sergilerken ilköğretim okulu öğrencilerinin yabancı dilde söyledikleri şarkılar töreni renklendirdi. Uluslararası sertifikalarını almanın mutluluğunu yaşayan Arılı öğrenciler, sahnede taşıdıkları pankartlar ve gür sesle söyledikleri “We love Arı” sloganlarıyla törenden ayrıldı.

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