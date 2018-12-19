307 öğrenciye Cambridge’den sertifika
Bir özel okul, Cambridge Assessment English ve Cambridge Young Learners Sınavları’nda başarılı olan öğrencilerine törenle sertifikalarını verdi. Toplam 307 lise, ortaokul ve ilkokul öğrencisi sertifika aldı.
Uluslararası yabancı dil sınavlarında üstün başarılara imza atan lise ve ortaokul öğrencilerini kasımda sertifikalarıyla buluşturan Özel Arı Okulları, ilkokul öğrencilerinin İngilizce dilindeki uluslararası başarıları için de 18 Aralık’ta yoğun katılımlı bir tören gerçekleştirdi. Özel Arı Okulları, Cambridge Assessment English Sınavları’nda başarılı olan 135 öğrencisinin ardından Cambridge Young Learners Sınavlarında başarılı olan 172 öğrencisine Çankaya Üniversitesi’nde düzenlediği “Golden Bees Certificate Ceremony” adlı törende sertifikalarını verdi.
Young Learners Sınavları’ndan; Starters sınavında başarılı olan 57, Movers sınavında başarılı olan 70 ve Flyers sınavında başarılı olan 45 öğrenci hem İngilizce kullanma becerilerini belgelemenin hem de yabancı dilde uluslararası başarıya imza atmanın gururunu yaşadı.
‘ÖĞRENCİLERİMİZ AKTİF BİRER ÖĞRENEN OLUYOR’
Törende konuşan ve Arı Okulları’nda uygulanan yabancı dil öğretim programlarının öğrenci merkezli olduğunun altını çizen Arı Okulları Yabancı Diller Eğitim Merkezi (ARYEM) Koordinatörü Didem Atsan, “Öğrencilerimiz aktif birer öğrenen olarak süreçte rol alır. Başarımızın temelinde bu yaklaşım yatmaktadır. Öğrencilerimizin belge portfolyolarında saklayacakları bu belgeler ise dil öğrenim yolculuklarının birer kanıtıdır” dedi.
BAŞARILARININ SIRRINI PAYLAŞTILAR
Tören, başarılı olunursa üniversitelerin hazırlık sınıfını atlamayı sağlayan FCE Sınavı’na kadar olan tüm seviyeleri başarıyla geçen bir 8’inci sınıf öğrencisi ile Cambridge Young Learners sınavlarına katılan bir 4’üncü sınıf öğrencisinin konuşmalarıyla sürdü. Yabancı dil öğrenme ve başarılı olma süreçlerini etkin biçimde paylaşan öğrenciler, başarının sürekliliği için öğütlerini ve ipuçlarını diğer öğrencilere aktardı.
Öğrenciler İngilizce, Almanca ve İspanyolca dilindeki konuşma becerilerini, velilerinin yoğun ilgisi ve alkışları eşliğinde sergilerken ilköğretim okulu öğrencilerinin yabancı dilde söyledikleri şarkılar töreni renklendirdi. Uluslararası sertifikalarını almanın mutluluğunu yaşayan Arılı öğrenciler, sahnede taşıdıkları pankartlar ve gür sesle söyledikleri “We love Arı” sloganlarıyla törenden ayrıldı.
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