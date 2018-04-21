300 bin yeni derslik yapıldı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, 15 senedir en büyük bütçenin Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) verildiğini belirterek, "Ülkemizin geleceğinin gençlerimiz sayesinde olacağını biliyoruz. Bu ülkenin petrolü, doğalgazı, elması yok ama bu güzel beşeri sermayesi var. Bu madenlere sahip olan ülkelerin de durumunu görüyoruz, hemen yakınımızda ve hepsi de kargaşa içinde... Demek ki madenler yetmiyor. Beşeri sermayenizi güçlendirirseniz, ülkenizin geleceği de güçlü oluyor" dedi.

Erdem, Zeytinburnu'nda 24 bin 253 metrekarelik alana inşa edilen 414 yataklı Fatma Akbalık Kız Öğrenci Yurdu'nun açılışıyla birlikte Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Yurdu, Fatma Süslügil İlkokulu ve Ayhan Şahenk Ortaokulu, Sümer Mahallesi Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi'nin de temel atma törenine katıldı.

Orhan Erdem, yurdun açılış töreninde yaptığı konuşmada, hayırseverlerin katkılarıyla eğitimde atılan önemli atılımlar olduğunu belirterek, bakanlık bünyesinde de 300 bin derslik yapıldığını söyledi.

MEB olarak, 18 milyon öğrenciye eğitim hizmeti verildiğini söyleyen Erdem, "1 milyon 60 bin öğretmenimizle büyük bir camia olarak, yavrularımızın eğitimlerini en iyi şekilde almaları için uğraşıyoruz. 2002'den bu yana Cumhurbaşkanımızın ufkuyla en önde eğitim sonra da sağlık ve diğer çalışmalar sürekli gündemimizde oldu" dedi.

15 senedir en büyük bütçenin MEB'e verildiğini, bütün bu çalışmaların yeterli olmadığını belirten Erdem, "Ülkemizin geleceğinin, gençlerimiz sayesinde olacağını biliyoruz. Bu ülkenin petrolü, doğal gazı, elması yok ama bu güzel beşeri sermayesi var. Bu madenlere sahip olan ülkelerin de durumunu görüyoruz, hemen yakınımızda ve hepsi de kargaşa içinde... Demek ki madenler yetmiyor. Beşeri sermayenizi güçlendirirseniz, ülkenizin geleceği de güçlü oluyor. Bu bakımdan hükümetimiz bütün gücünü şu anda eğitime vermiş durumda ve her geçen gün de şartları daha iyi noktaya getiriyoruz" diye konuştu.

'DEVLETİMİZ ÇOK GÜÇLÜ, YAKLAŞIK 300 BİN DERSLİK YAPTI'

Bakanlık olarak hayırseverlerin katkılarıyla yapılan okulların açılışında çok büyük bir mutluluk yaşadıklarını anlatan Erdem, şunları söyledi:

"Devletimiz çok güçlü, yaklaşık 300 bin derslik yaptık ama onları açmaya vaktimiz bile olmuyor. Eğer bir hayırseverimizin yaptığı okulun açılışı veya temel atma töreni varsa Bakanlarımız, Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız bizzat açılışta bulunuyor. İnşallah attığımız temellerin inşaatları bitip, hayırlısıyla eğitime başladığında hiç şüphe yok ki Cumhurbaşkanımız bizzat gelir. Hayırseverlerimizin kıymetini bileceğiz ve onların emeklerinin karşılığını en azından açılışlarla vereceğiz."

EĞİTİME DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ise hayırsever iş adamlarına ve okul, yurt gibi çalışmalarla eğitime destek veren herkese teşekkür ederek, "2016'da Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 20 büyük projenin açılışını gerçekleştirmiştik. O zaman, bu dönemle ilgili yatırımların devam ettiğini ve önümüzdeki süreç içerisinde yatırımların tek tek hizmete geçeceğini söylemiştik" hatırlatmasında bulundu.

Yaklaşık iki sene sonunda vaadedilen çalışmaların, zamanında bitirildiğini belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Yeni temel atmalar ve açılışların gerçekleştiği süreci başlattık. Yaklaşık iki aydır her hafta cuma günleri burada olduğu gibi açılışları ve temel atma törenlerini icra ediyoruz. Rabbime şükürler olsun, bizleri bu günlere kavuşturdu. Mart ayının başında Zeytinburnu Beştelsiz Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun, Merkezefendi'de yüzme havuzu, bilgi evi, muhtarlık, sağlık ocağı ve otoparkın, Belgradkapı Sosyal Tesisleri'nin ve Yeryüzü Doktorları Genel Merkez Binası'nın açılışını gerçekleştirdik. Yine, Hasan Doğan Spor Tesisleri ve Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi Salonu'nun temel atma törenini de yaptık."

Açılışın ardından Aydın, Erdem'e, teşekkür plaketi sundu.