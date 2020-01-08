3 yeni fakülte kuruldu

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulması ve kapatılması ile adlarının değiştirilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Çankırı Karatekin Üniversitesi’ne bağlı Diş Hekimliği Fakültesi, Tarsus Üniversitesi’ne bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesine bağlı Hukuk Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ne bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu ile Antalya Bilim, Alanya Hamdullah Emin Paşa, Maltepe ile Sinop üniversiteleri bünyesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kuruldu.

KAPATILAN YÜKSEKOKUL VE ENSTİTÜLER

Söz konusu karar kapsamında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’ne bağlı Bilişim Teknolojisi Yüksekokulu ile Antalya Bilim, Alanya Hamdullah Emin Paşa, Maltepe Üniversitesi ile Sinop üniversitelerine bağlı Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri kapatıldı. Ayrıca Maltepe Üniversitesi’ne bağlı Sağlık Bilimleri Enstitüsünün de kapatılması kararlaştırıldı. Öte yandan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Polatlı İlahiyat Fakültesi’nin adı ise İslami İlimler Fakültesi olarak değiştirildi.