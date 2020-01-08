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Eğitim
AA
Haber Giriş: 08.01.2020 - 12:36,Son Güncelleme:/

3 yeni fakülte kuruldu

Bazı üniversitelerin bünyesinde yeni fakülte, yüksekokul ve enstitü kuruldu. Bir fakültenin ise adı değişti. Kararlar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

3 yeni fakülte kuruldu
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Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulması ve kapatılması ile adlarının değiştirilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Çankırı Karatekin Üniversitesi’ne bağlı Diş Hekimliği Fakültesi, Tarsus Üniversitesi’ne bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesine bağlı Hukuk Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ne bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu ile Antalya Bilim, Alanya Hamdullah Emin Paşa, Maltepe ile Sinop üniversiteleri bünyesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kuruldu.

KAPATILAN YÜKSEKOKUL VE ENSTİTÜLER
Söz konusu karar kapsamında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’ne bağlı Bilişim Teknolojisi Yüksekokulu ile Antalya Bilim, Alanya Hamdullah Emin Paşa, Maltepe Üniversitesi ile Sinop üniversitelerine bağlı Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri kapatıldı. Ayrıca Maltepe Üniversitesi’ne bağlı Sağlık Bilimleri Enstitüsünün de kapatılması kararlaştırıldı. Öte yandan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Polatlı İlahiyat Fakültesi’nin adı ise İslami İlimler Fakültesi olarak değiştirildi.

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