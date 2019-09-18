3 üniversiteye rektör atandı
Alanya Alaaddin Keykubat, Bandırma Onyedi Eylül ile İskenderun Teknik üniversitelerine rektör atandı. Atama kararları Resmi Gazete’de yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç üniversiteye rektör atamasıyla ilgili karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Ekrem Kalan, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Süleyman Özdemir, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne ise Prof. Dr. Türkay Dereli atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.
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