3 üniversiteye rektör atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç üniversiteye rektör ataması yaptı. Atama kararları, Resmi Gazete'de yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından üç üniversiteye rektör atanmasıyla ilgili karar 2 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mustafa Koçak, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Emin Arat atandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.
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