3 üniversite için rektör aranıyor
YÖK tarafından, Alanya Alaaddin Keykubat, Bandırma Onyedi Eylül ve İskenderun Teknik üniversiteleri rektör adaylığı için başvurular alınacak. Başvurular, 23 Ağustos Cuma günü mesai saati bitimine yapılabilecek.
Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) yapılan yazılı açıklamaya göre, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve İskenderun Teknik Üniversitesine rektör ataması yapılacak. Rektör adayları için belirlenmiş şartları taşıyanlar, 23 Ağustos Cuma günü mesai saati bitimine kadar YÖK Başkanlığı’na başvurabilecek. Başvurular, bizzat veya postayla YÖK Başkanlığı’na yapılabileceği gibi ‘rektoraday@yok.gov.tr’ adresine elektronik posta yoluyla da iletilebilecek.
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