3 milyona yakın çocuğa ulaştık

Binlerce çocuğun hayatının değişimine katkıda bulunduğunu düşünüyor. Tosyalı, “Ben hayatımın hiçbir döneminde bu kadar heyecan duyup motive olarak, kendimi fiziki anlamda da zorladığım, ama bir bu kadar da mutlu olduğum bir ortamda çalıştığımı hatırlamıyorum” diyerek çocukların hayatına dokunmanın mutluluğunu aktarıyor. TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı ile eğitimi konuştuk:

- Yoğun bir iş hayatı sonrası sivil toplum kuruluşuna geçmek nasıl bir duygu?

Üniversite sonrası Koç Topluluğuna girdim, 26 sene Holding’te ve çeşitli şirketlerde çalıştım. 9 sene Alman Linde Gaz şirketinin üst yöneticisi olarak görev yaptım. Sonra “emeklilikte de yapılacak çok şey varmış” deyip ara verdim. O dönemde yönetim kurulu başkanımız olan Cengiz Solakoğlu’nun bir çağrısı ile bu göreve aday oldum ve Eylül 2017’de bu sorumluluğu üstlendim. O kadar yıl sanayi şirketi, ticari rekabet içerisinde olduktan sonra bir sivil toplum kuruluşunda görev yapmak çok farklı. Her şeyden önce 8-9 bin kişilik gönüllünün temelini oluşturduğu bir sistemin içerisinde buluyorsunuz kendinizi. Yılda yaklaşık 200 bin çocuğa dokunan bir faaliyet var. Bugün bakıldığında Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde MEB’den sonra Türkiye’de en yaygın, eğitim konusunda faaliyet gösteren STK’yiz diyebilirim.

- Bugüne kadar kaç çocuğa ulaştınız?

3 milyona yakın çocuğa ulaşmışız; geçtiğimiz yıl yaklaşık 192 bin çocuğumuz etkinliklerimizden yararlanmış. Bunların 60 bini kesintisiz 10’ar haftalık sürelerle etkinlik noktalarımıza gelen çocuklarımız. Matematik, fen, okuma, sanat, bilişim ve İngilizce alanlarındaeğitim desteği alırlar. Diğerleri kısa süreli etkinliklere katılır. 31 ilde 71 etkinlik noktasında faaliyet gösteriyoruz. Bunların 24’ü mobil öğrenim birimleri dediğimiz Ateşböceklerimiz. Onlar sabit noktalarımızın olmadığı bölgelere giderek okullarda çocuklarımıza destek oluyor. En az iki dönem kalıyorlar. Çocukların dünyasına bir renk, bir hareket, yaptıkları etkinliklerde farkındalık getiriyorlar.

- Ateşböcekleri sürekli dolaşır mı?

Okul okul, il il, ilçe ilçe dolaşırlar. 1999 depreminden sonra Umut 2000 projesi ile o bölgedeki çocuklarımızın eğitimlerinin kesintiye uğramaması için böyle bir pratik çözüm üretiliyor. Daha sonra misyonlarını tamamlıyorlar ve bu kez mobil öğrenim birimlerine dönüştürülüyorlar. Bugün filomuzda 24 Ateşböceğimiz var. Bunların 5’i tematik dediğimiz, biri bilim etkinliği vermek üzere donanımlı; bir başkasında trafik, diğerinde sanat etkinliği düzenlenir. Çok yeni olarak 2 Ateşböceğimiz Tasarım ve Beceri Atölyesi olarak tasarlanıp donatılarak çocuklarımızla buluşmaya başladı.

- Türkiye’nin tamamını dolaştınız herhalde.

Seyahat ve fotoğraf benim hobim; ancak TEGV bu kadar yaygın bir coğrafyada olmasa Hakkari’ye yolum düşer miydi, bilmiyorum! Gittiğimde Hakkari beni çok etkiledi. 3 bin metrede kayak yapıldığını orada öğrendim. TEGV’e müthiş bir gönüllü desteği ve motivasyonu var. Çocukların ilgisi inanılmaz. Erzincan, Iğdır, Kars hiç gitmediğim yerlerdi. O vesileyle bulunduğumuz 71 noktanın tamamını birçoğunu birkaç kez olmak üzere gezdim.

- Kaynak nasıl buluyorsunuz?

Bugünkü koşullarda bizi en zorlayan konuların başında geliyor. Birimlerimizdeki bir çocuğun bir yıllık eğitim maliyeti 150 lira. Kaynak ihtiyacımızın bir kısmı şartlı kişisel ve kurumsal bağışlarla karşılanıyor. Yurt dışı fonlara başvuruyoruz. Bir iktisadi işletmemiz var. Eğitime destek sertifikalarımız, nikâh ve bebek ürünleri, kırtasiye ve oyuncak satışları diğer gelir kaynağımız. Bireysel ya da miras bağışları olabiliyor. Elektronik atıkları toplayıp geri dönüştürerek hem çevreye hem de eğitime katkıda bulunuyoruz. İhtiyaç üzerine kurumlara özel sosyal sorumluluk projeleri üretebiliyoruz.

ÇOCUKLARIN GÖZLERİNDEKİ IŞILTIYI GÖRÜNCE HER ŞEYİN ANLAMI DEĞİŞİYOR

Üniversiteden sonra yaklaşık 40 yıllık profesyonel bir çalışma hayatım oldu. Hep sanayi, ticaret, rekabet, piyasa koşulları içinde çalıştım. Benim daha önce de sivil toplum deneyimlerim oldu. Mezun olduğum okulun bağlı olduğu Sağlık Eğitim Vakfı bünyesinde yönetim ve denetim kurullarında gönüllü olarak da görev aldım; halen de mütevellisiyim. Ama TEGV farklı; burada tam zamanlı ancak amatörce çalışmayı gerektiren bir yapı var. Daha önceki işverenlerime, yöneticilerime, çalışma arkadaşlarıma haksızlık etmek istemem. Ama ben hayatımın hiçbir döneminde bu kadar heyecan duyup motive olarak, kendimi fiziki anlamda da zorladığım, ama bir bu kadar da mutlu olduğum bir ortamda çalıştığımı hatırlamıyorum. Burada yapılan işlere bakınca aldığınız kararların hayatlara dokunduğunu görüyorsunuz. Faydasını görünce ne yapıp edip bir yerden bir kaynak yaratıyorsunuz. Çocukların heyecanını, gözündeki ışıltıyı gördüğünüz zaman zaten her şey bambaşka bir anlama kavuşuyor. Ben gönüllü olarak da fon yaratmak için katılıyorum bazı faaliyetlere. Adım adım koşularına katılıp bağış topluyorum; üyesi olduğum ve bir grup iş insanından oluşan Umuda Pedal bisikletçileri olarak Tasarım ve Beceri Atölyeleri kurmak için 2 yıldır yurtiçi ve dışında sürüşler yaptık. Kampanyalar o kadar başarılı oldu ki İzmir Eşrefpaşa, Mardin Savur, İstanbul Bakırköy ve Batman’da 4 atölye sürüşlere katılan bisikletçilere verilen desteklerle açıldı. Ben de bu faaliyetlere katılabildiğim için ayrı bir mutluluk duyuyorum.

3 HEDEFİM VAR

Üç hedefim var. Kurumlaşma, verimlilik ve sürdürülebilirlik yolunda ekip arkadaşlarımla vereceğim her katkının TEGV için çok değerli olacağına inanıyorum. Sürekli daha iyiyi yapma, kaynaklarımızı genişletip yaygınlaştırmayı arzuluyoruz. Verimliliğimizi artırmalıyız; bugün yüzde 70’lerde olan kapasite kullanımımızı, birimlerimize daha çok sayıda çocuk gelmesini sağlayarak yüzde 80’in üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik günümüzde giderek önem kazanıyor. Daha uzun süreli sözleşmelerle faaliyetlerimizin devamlılığını güvence altına alabilmeyi hedefliyoruz.

BİR ÇOCUK DEĞİŞİR TÜRKİYE GELİŞİR!

TEGV’e çocuklar koşarak heyecanla geliyor. Eğlenerek, sınavsız bir ortamda, araştırmayı öğreniyor, özgüvenlerini kazanıyorlar. Bizim yıllardır TEGV olarak söylemimiz şu: “Bir çocuk değişir, Türkiye gelişir”. Eğitimde fırsat eşitliğine inanıyoruz. Bölgelerarası ve sosyo-ekonomik farkların eğitim kalitesine yansımaması gerektiğini düşünüyoruz. PİSA 2018 sonuçları ortada; doğu ve batı bölgelerimiz arasındaki sosyo-ekonomik farklılıkların sonuçlara olumsuz yansıdığını görüyoruz. 2-3 yıllık farklılıklar var aynı sınıftaki çocuklar arasında. Bölgelerarası eğitimdeki farklılığın ortadan kalkması halinde, her çocuğun hakkı olduğunu söylediğimiz nitelikli eğitime çocuklarımızın kavuşabileceğine ve nihayetinde ülke olarak gelişeceğimize inanıyoruz. 25. kuruluş yılımızı kutlarken, geçmişten bu güne TEGV’e destek veren tüm paydaşlarımıza çocuklarımız adına şükranlarımızı sunuyorum.

SAYILARLA TEGV

- 25 yılda yaklaşık 3 milyon çocuğa ulaştı

- Toplamda 91 bin, yılda 9 bin gönüllü

- 31 il 71 noktada faaliyet k 9 eğitim parkı, 38 öğrenim birimi, 24 Ateşböceği

- 6 Ana dal: Matematik-Fen-Sanat-Okuma-Bilişim ve İngilizce

- 6-14 yaş grubu: ilköğretim çağındaki çocuklara ücretsiz eğitim desteği

- Cambridge University Press ile 2019’da İngilizce dil eğitimi

- Google ile Kasım 2017’de başlayan Kodlama ile 170 bin çocuğa eğitim

- 2020’de 1 yeni Öğrenim Birimi (Çorlu) açılışı

- Kasım 2018’den bu yana 14 Tasarım ve Beceri Atölyesi kurulumu

- 2020’de 6 yeni Tasarım ve Beceri Atölyesi açılışı

KİMDİR?

Tarsus Amerikan Kolej’inde başladığı lise eğitimini AFS Değişim Programı ile gittiği Columbia High School, Teksas-ABD’de tamamlayan Sait Tosyalı, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve İşletme yüksek lisansı programlarını bitirdi. Koç Holding’de çalıştığı dönemde tüketim grubunun özelleştirme, büyüme ve şirket satın alma projelerinin fizibilite, ihale ve yönetim süreçlerinde görev aldı. Topluluğun tüketim, enerji ve inşaat şirketlerinde genel müdürlük yaptı. Endüstriyel gaz üreticisi Alman Linde Gaz AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Azasıolarak görev yapan Tosyalı, farklı kültürlerde, çok uluslu ve sınır ötesi şirketlerin birleşme ve yönetimlerinde sorumluluk aldı. Eylül 2017 itibariyle TEGV’in Genel Müdürlük görevini üstlenen Sait Tosyalı, aynı zamanda Tat Konservecilik A.Ş. ve Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi.