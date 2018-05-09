‘3 bin robotlu’ yarışma başladı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, teması ‘Endüstri 4.0 Yenilenebilir Enerji Kaynakları’, sloganı da ‘Ahican Sivas Yollarında’ olarak belirlenen ve 3 binin üzerinde robotun katılımıyla düzenlenen 12. Uluslararası Robot Yarışması'nın açılışına katıldı. Tören öncesi başarılı robot örneklerinin sergilendiği stantları gezen Yılmaz, öğrenci ve öğretmenlerden robotlar hakkında bilgi aldı.

Yılmaz, İran, Lübnan, Bosna Hersek, Azerbaycan, Gürcistan, Cezayir, Tunus, Kazakistan, Ukrayna, Meksika, Romanya, Rusya, Pakistan, Arnavutluk'tan yarışmaya katılanları "Hem ülkeye hem de kadim bir uygarlık merkezi olan Sivas'a hoş geldiniz" diyerek selamladı.

Yarışmayla mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin artırılmasını ve toplumda bu alanda farkındalığın oluşturulmasını amaçladıklarını söyleyen Yılmaz, "Lise ve üniversite öğrencilerimizin eğitimleri sürecinde edindikleri bilgiyi, beceriye dönüştürebilmesini bilimsel düşünerek geliştirebilmesini, girişimci ve rekabetçi bireyler olarak yetişmelerini istiyoruz" dedi.

Hızla değişen dünyada her geçen gün yeni teknolojilerin geliştirildiğini belirten Yılmaz, yarışmanın odağındaki robot temasının da hayatın pek çok alanında kendine yer bulan önemli bir kavram olduğunu söyledi.

‘BÜYÜK İCATLAR, HAYAL ETMEKLE BAŞLAR’

Yarışmaya gençlerin ve diğer ülkelerden gelen öğrencilerin büyük ilgi gösterdiğini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Güzel bir gelecek hayali kuran gençlerimiz var. Büyük icatlar, hayal etmekle başlar. Dün hayalini kurduğumuz pek çok teknoloji bugün hayatımızın birer parçası. Hayal edeceğiz ki hayata farklı açılardan bakabilelim. Hayal edeceğiz ki hayalimiz gerçek olsun. Hayal etmeyi hiçbir zaman bırakmayacağız. Hayalini kurduğumuz şey için de azimle sebatla çalışacağız. Hayallerle birlikte yarınımız daha güzel daha aydınlık olacak. Başarı için önce hayal gücümüzün ve başarma azmimizin önündeki engellerin kaldırılması gerekiyordu. Bu dönemde, bu ülkeye kazandırılan en büyük şey bu millete yeniden öz güvenin kazandırılmış olması."

Bakan Yılmaz, bu öz güvenle ülkenin savunma sanayi gibi pek çok alanda yerli ve milli pek çok ürün geliştirilip kullanıma sunulduğunu anlattı.

Çağıyla rekabet eden, bilgiyi ve yüksek katma değerli ürünleri üreten ve ürettiğini ihraç ettiği alanda marka olan bir Türkiye istediklerini belirten Yılmaz, bunun yolunun nitelikli mesleki eğitimden geçtiğini söyledi.

‘BİLGİ SONU GELMEYEN BİR FETİHTİR’

Bakan Yılmaz, "Bugün Türkiye dünyanın en büyük 20 ekonomisinden birine sahipse bu eğitimde önemli mesafeler alındığını gösteriyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak iyi bir eğitim ve herkes için fırsat eşitliğini değişmez ve daimi bir hedef olarak görüyoruz" dedi.

Bilginin sonu gelmeyen bir fetih olduğunun altını çizen Bakan Yılmaz, "Bu anlayış içerisinde hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştiren bir eğitim sistemini hedefliyoruz. Bunun için önemli mesafeler kaydettik. Bugün burada ve daha önceki yarışmalarda da gördük ki gençler 'başarabilirim yapabilirim' diyor ve başarıyor ve yapıyor da" diye konuştu.

Teknolojinin, baş döndürücü bir hızla geliştiğini anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"İnsanlar arası iletişimin büyük ilerleme kaydetmesinin ardından artık nesneler birbiriyle iletişim kurabiliyor. Endüstri 4.0 olarak adlandırılan 4. Sanayi Devrimi'nin başlangıcındayız. Endüstri 4.0 temel olarak bilişim teknolojileriyle endüstriyi bir araya getirerek çok daha düşük maliyetli, az yer kaplayan, az enerji harcayan, az ısı üreten, ancak bir o kadar da yüksek verimlilikle çalışan cihazların üretimini amaçlayan bir anlayışın genel adı. Böylesine önemli bir aşamada olduğumuzun farkında olarak kendimizi ve gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Bu süreçte en önemli avantajımız, teknolojiyle iç içe yaşayan, araştıran, üreten, öğrenen, geliştiren, sorgulayan genç ve çalışkan bir nesle sahip olmamız. Bu gençlerimiz başta olmak üzere, tüm gençlerimizin canla başla çalışmasını istiyorum. Şundan eminim ki geçmişinden çok daha parlak ve aydınlık günler Türkiye'yi bekliyor."

15 ÜLKEDEN 446 KURUM BAŞVURU YAPTI

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay ise Uluslararası MEB Robot Yarışması'nın 12'ncisinin ‘havasının sert, insanının mert olduğu, Yiğidolar diyarı Sivas'ta’ gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Gülay, yarışmaya 15 ülkeden 446 kurumdan başvuru yapıldığını, 4 bin 87 öğrenci ve öğretmenin 3 bin 7 robotla katıldığını belirtti.

Endüstri 4.0 yaklaşımına uygun olarak, 12 kategoride düzenlenen yarışmaya büyük ilgi gösterilmesi ve katılımın yoğun olmasının memnuniyet verici olduğunu anlatan Gülay, bilimsel düşünebilen ve ürün geliştirebilen öğrencileri görmenin gurur verici olduğunu söyledi.

Açılış törenine, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı İlker Murat Ar, Sivas Valisi Davut Gül de katıldı.