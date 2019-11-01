29 Ekim’i koroyla kutladılar
Cumhuriyet 96 yaşında. İstanbul’da bir özel okulda, Cumhuriyet’in yeni yaşını Boğaziçi Gençlik Korosu ile birlikte kutladı.
Irmak Okulları, Cumhuriyetin kuruluşunun 96’ncı yılını, Boğaziçi Gençlik Korosu ile birlikte büyük bir coşkuyla kutladı. 29 Ekim sabahı bayrak ve flamayla resmi geçit törenine katılan Irmak Lisesi öğrencilerinden oluşan bir grup, bandonun çaldığı marşlar eşliğinde karşılandı. Irmak Okulları Cumhuriyet Bayramı kutlamaları tüm öğrenci ve velilerin de katılımıyla Irmak Kültür Merkezi’nde, LED ekrandan yapılan canlı yayınla okul bahçesinde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Cumhuriyetin kazanımını konu alan bir film izlendi. Irmak Okul Korosu ile birlikte sahne alan Boğaziçi Gençlik Korosu, Şef Masis Aram Gözbek yönetiminde izleyenlerin beğenisini topladı.
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