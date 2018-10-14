'29 Ekim listede yok' tartışması
İSTANBUL Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okullara gönderdiği ‘Belirli Günler ve Haftalar Kutlama Programı’ konulu yazıda 29 Ekim’in yer almaması tepki çekti.
Yazıda, “Listede adı geçen okullarımızca söz konusu programların düzenlenmesi hususunda gereğini rica ederim” denildi. Listede 29 Ekim bulunmazken Gaziler günü, İstanbul’un kurtuluşu, Mevlid-i Nebi haftası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü program yapılacaklar arasındaydı.
Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise şunları söyledi: “29 Ekim’in programını ilçe kaymakamlığımız yaptığı için biz programa yazmadık. Ama tüm okullar katılıyor programa. Biz ekstra kaymakamlığın dışında program yapmıyoruz. Bu geçen sene de aynı şekildeydi. Tüm okullar 29 Ekim’i kutluyor.”
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