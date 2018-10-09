29 Ekim kutlama programı ve Oratoryo seçenekleri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Eğitim
09.10.2018 - 10:12, Son Güncelleme:

29 Ekim kutlama programı ve Oratoryo seçenekleri

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29 Ekim kutlama programı ve Oratoryo seçenekleri

29 Ekim kutlamalarının yaklaşmasıyla birlikte birçok eğitim görevlisinin gündemindeki konu, oratoryo seçenekleri ve kutlama programları oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda öğrencilerle birlikte unutulmaz bir etkinlik hazırlamak isteyen eğitimciler, internet üzerinden örnekleri sorgulamaya başladı. İşte, fikir edinebileceğiniz oratoryo seçenekleri ve kutlama programları

29 Ekim kutlama programları, Cumhuriyet Bayramını güzel ve anlamlı kılmak için önem arz ediyor. Okullarda ya da etkinlik alanlarında gerçekleştirilecek olan etkinlikler için oratoryo ve kutlama programı hazırlamak isteyen eğitimciler, internet üzerinden seçenekleri değerlendirmeye devam ediyor. İşte, oratoryo ve 29 Ekim kutlama programlarından bazı örnekler

ORATORYO ÖRNEĞİ

CUMHURİYET MARŞI :

Cumhuriyet Cumhuriyet en güzel yönetimsin
Cumhuriyet Cumhuriyet Ata’mdan emanetsin

KORO
Kuşatılmıştı yurdumuz / Dağıtılmıştı ordumuz.
Düşmanlarımız güçlüydü / Ama yoktu hiç korkumuz
Baş eğmişken önünde / altı asır her zorluk / Göçtü bir çınar gibi / koca imparatorluk
Çatırdattı bu göçüş / göklerini vatanın / Duyunca silkindi / Türk narasını "Ata"nın!
…………… : Haykırdı kadın, erkek: / "İhtilâl var, ihtilâl" / Çiğnenemez yerlerde / mübarek / şanlı hilâl.
…………… : Alev alev bayrağım / kızıllıklarda yandı / Bütün millet "Kemal"in / etrafında toplandı!
…………… : Çekince Mehmetçik'ler / kılıçları kınından / Göl göl oldu her taraf / korkak düşman kanından!
…………… : Birleşti siperlerde / gazilerle, şehitler / Yeni bir düzen verdi / dünyaya koç yiğitler!

KORO
Biz yarının büyükleri/ Unutmayız o günleri/ Çalışırız hiç durmadan/ Işıtırız geceleri

CUMHURİYET MARŞI
:
Dalgalansın her tarafta şanlı Türk’ün bayrağı
2 ( Korumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı
Bu vatan hiç sensiz olmaz ey güzel cumhuriyet
2 ( Milletim öyle demiştir, Ya ölüm ya hürriyet.

……………… : Ata'mın aziz kılıcı / Kesti bitirdi savaşı / Getirdi büyük barışı / Cumhuriyettir tek kurtarıcı.
……………… : Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti / Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti...

EMANETİNE SAHİBİM ATAM

Eğilmez dimdik başımla gönül verdim hürriyete
Türke yaraşan gücümle bağlıyım Cumhuriyet’e
Aydınlık yolun sonsuza kadar damarlarda kanla akar
İlkeler bana özgürlük kadar emanetin oldu Atam

KORO

Türkoğlu Türk'üz bu vatanda ebediyen / Ürkmeyiz ürkmeyeceğiz katiyen.
Rengi al / ay yıldızlı bayrağımız var / Kanla / kemikle kutsallaşmış toprağımız var.

CUMHURİYET MARŞI :

Hürriyete aşığız cihan bizi tanıyor
2( Rahat uyu Atatürk ilkelerin yaşıyor

……………… : Rahat uyusun şehitlerimiz / atalarımız / İnmeyecek gökten yere bayrağımız.
………………. : Yorulmak / yılmak yakışmaz bize / Elbette tarih şaşacak azmimize.

KORO
Türk'üm / Türk'üz / Türk kalacağız / İlimle / insanlıkla / dünyaya sesimizi duyuracağız /
Gökler çıkabildin / uçabildinse derindir / Tarihi kendin yazıyorsan / eserindir /
Bahsetme bugün sade / dünün mucizesinden / İnsan utanır sonra yarın kendi sesinden. /
Asrın yaşamak hakkını / vermez sana kimse / Sen asrını üstünde izin varsa benimse;
Bin dokuz yüz yirmi üç / Yirmi Dokuz Ekimde / Şan ve şeref içinde / Erdik Cumhuriyete / Var olsun
Cumhuriyet / Yaşasın Türk Milleti / Bizler yaşatacağız / Şanlı Cumhuriyeti!

29 EKİM KUTLAMA PROGRAMI

……………………….. İLKOKULU EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI

1.Sunucu:

Sayın okul müdürüm, değerli öğretmenlerim, saygıdeğer misafirler ve sevgili arkadaşlar!  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 95. yıl dönümünü kutlamak amacıyla hazırladığımız programımıza hepiniz hoş geldiniz.

2.sunucu:

29 Ekim 1923 yılında ilan edilen Cumhuriyet bugün 94 yaşında. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçen bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ardından da İstiklal Marşı’mızı okumaya davet ediyorum.

1.Sunucu:

 Sevinçle, sağlıkla geçsin. 
 Sabahımız, akşamımız. 
  Kutlu olsun hepimize, 
  Cumhuriyet Bayramımız.

2.Sunucu:    

Sayın okul müdürümüz “……………………………………….….’ ı günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapması için buraya davet ediyorum.

1.Sunucu:

Müdür Bey’ e konuşması için teşekkür ederiz.

2.Sunucu:

 Yirmi dokuz Ekim'de, 
  Yeni bir ay parladı. 
   İşte bu parlak ayın, 
   Cumhuriyettir adı.

1.Sunucu:

3-A sınıfı öğrencilerini “Bugün” adlı şiiri okumaları için buraya davet ediyorum.

2.Sunucu:

Arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

1.Sunucu:

Yirmi dokuz Ekim'de, 
Bütün ışıklar yansın, 
Caddeler baştan başa, 
Bayraklarla donansın.

2.Sunucu:

Anasınıfı öğrencilerini “Atatürk” adlı şiiri okumaları için buraya davet ediyorum.

1.Sunucu:

Arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

2.Sunucu:

Elele tutuşalım, 
Hiç değişmez bu niyet, 
Yaşasın Türk Milleti, 
Yaşasın Cumhuriyet.

1.Sunucu:

2-A sınıf öğrencilerini “Cumhuriyet” adlı şiiri okumaları için buraya davet ediyorum.

1.Sunucu:

Genç, ihtiyar, kadın, kız,
İşte sokaklardayız.
Başımızda ay yıldız
Seninle Cumhuriyet.

2.Sunucu:

1-A sınıfı öğrencilerini “……………………………………” adlı orotoryoyu sunmaları için buraya davet ediyorum.

1.Sunucu:

Arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

2.Sunucu:

Kurtuluş Savaşı’nın
Bize armağanısın.
İnsanım aydınlansın,
Seninle Cumhuriyet.

1.Sunucu:

4-A sınıfı öğrencilerini “Bugün” adlı şiiri okumaları için buraya davet ediyorum.

2.Sunucu:

Arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.                                

1.Sunucu:

Sen özgürlük yolusun,
Güzellikler dolusun.
Yolum doğruluk olsun,
Seninle Cumhuriyet.

2.Sunucu:

Son olarak 3- A sınıfı korosunu Cumhuriyet ile ilgili şarkıları söylemeleri için buraya davet ediyorum.

1.Sunucu:

Arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

2.Sunucu:

Atatürk önderimiz,
Işıklı izindeyiz.
Mutluyuz, sevinçliyiz,
Seninle Cumhuriyet.

2.Sunucu:

Arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

1.Sunucu:

Cumhuriyetimizin 94. yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız programımız burada sona ermiştir.

2.Sunucu:

Programımıza katıldığınız ve bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.

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