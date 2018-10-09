29 Ekim kutlama programı ve Oratoryo seçenekleri

29 Ekim kutlama programları, Cumhuriyet Bayramını güzel ve anlamlı kılmak için önem arz ediyor. Okullarda ya da etkinlik alanlarında gerçekleştirilecek olan etkinlikler için oratoryo ve kutlama programı hazırlamak isteyen eğitimciler, internet üzerinden seçenekleri değerlendirmeye devam ediyor. İşte, oratoryo ve 29 Ekim kutlama programlarından bazı örnekler

ORATORYO ÖRNEĞİ

CUMHURİYET MARŞI :



Cumhuriyet Cumhuriyet en güzel yönetimsin

Cumhuriyet Cumhuriyet Ata’mdan emanetsin



KORO

Kuşatılmıştı yurdumuz / Dağıtılmıştı ordumuz.

Düşmanlarımız güçlüydü / Ama yoktu hiç korkumuz

Baş eğmişken önünde / altı asır her zorluk / Göçtü bir çınar gibi / koca imparatorluk

Çatırdattı bu göçüş / göklerini vatanın / Duyunca silkindi / Türk narasını "Ata"nın!

…………… : Haykırdı kadın, erkek: / "İhtilâl var, ihtilâl" / Çiğnenemez yerlerde / mübarek / şanlı hilâl.

…………… : Alev alev bayrağım / kızıllıklarda yandı / Bütün millet "Kemal"in / etrafında toplandı!

…………… : Çekince Mehmetçik'ler / kılıçları kınından / Göl göl oldu her taraf / korkak düşman kanından!

…………… : Birleşti siperlerde / gazilerle, şehitler / Yeni bir düzen verdi / dünyaya koç yiğitler!



KORO

Biz yarının büyükleri/ Unutmayız o günleri/ Çalışırız hiç durmadan/ Işıtırız geceleri

CUMHURİYET MARŞI

:

Dalgalansın her tarafta şanlı Türk’ün bayrağı

2 ( Korumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı

Bu vatan hiç sensiz olmaz ey güzel cumhuriyet

2 ( Milletim öyle demiştir, Ya ölüm ya hürriyet.

……………… : Ata'mın aziz kılıcı / Kesti bitirdi savaşı / Getirdi büyük barışı / Cumhuriyettir tek kurtarıcı.

……………… : Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti / Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti...

EMANETİNE SAHİBİM ATAM



Eğilmez dimdik başımla gönül verdim hürriyete

Türke yaraşan gücümle bağlıyım Cumhuriyet’e

Aydınlık yolun sonsuza kadar damarlarda kanla akar

İlkeler bana özgürlük kadar emanetin oldu Atam



KORO



Türkoğlu Türk'üz bu vatanda ebediyen / Ürkmeyiz ürkmeyeceğiz katiyen.

Rengi al / ay yıldızlı bayrağımız var / Kanla / kemikle kutsallaşmış toprağımız var.



CUMHURİYET MARŞI :



Hürriyete aşığız cihan bizi tanıyor

2( Rahat uyu Atatürk ilkelerin yaşıyor



……………… : Rahat uyusun şehitlerimiz / atalarımız / İnmeyecek gökten yere bayrağımız.

………………. : Yorulmak / yılmak yakışmaz bize / Elbette tarih şaşacak azmimize.



KORO

Türk'üm / Türk'üz / Türk kalacağız / İlimle / insanlıkla / dünyaya sesimizi duyuracağız /

Gökler çıkabildin / uçabildinse derindir / Tarihi kendin yazıyorsan / eserindir /

Bahsetme bugün sade / dünün mucizesinden / İnsan utanır sonra yarın kendi sesinden. /

Asrın yaşamak hakkını / vermez sana kimse / Sen asrını üstünde izin varsa benimse;

Bin dokuz yüz yirmi üç / Yirmi Dokuz Ekimde / Şan ve şeref içinde / Erdik Cumhuriyete / Var olsun

Cumhuriyet / Yaşasın Türk Milleti / Bizler yaşatacağız / Şanlı Cumhuriyeti!

29 EKİM KUTLAMA PROGRAMI

……………………….. İLKOKULU EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI

1.Sunucu:

Sayın okul müdürüm, değerli öğretmenlerim, saygıdeğer misafirler ve sevgili arkadaşlar! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 95. yıl dönümünü kutlamak amacıyla hazırladığımız programımıza hepiniz hoş geldiniz.

2.sunucu:

29 Ekim 1923 yılında ilan edilen Cumhuriyet bugün 94 yaşında. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçen bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ardından da İstiklal Marşı’mızı okumaya davet ediyorum.

1.Sunucu:

Sevinçle, sağlıkla geçsin.

Sabahımız, akşamımız.

Kutlu olsun hepimize,

Cumhuriyet Bayramımız.

2.Sunucu:

Sayın okul müdürümüz “……………………………………….….’ ı günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapması için buraya davet ediyorum.

1.Sunucu:

Müdür Bey’ e konuşması için teşekkür ederiz.

2.Sunucu:

Yirmi dokuz Ekim'de,

Yeni bir ay parladı.

İşte bu parlak ayın,

Cumhuriyettir adı.

1.Sunucu:

3-A sınıfı öğrencilerini “Bugün” adlı şiiri okumaları için buraya davet ediyorum.

2.Sunucu:

Arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

1.Sunucu:

Yirmi dokuz Ekim'de,

Bütün ışıklar yansın,

Caddeler baştan başa,

Bayraklarla donansın.

2.Sunucu:

Anasınıfı öğrencilerini “Atatürk” adlı şiiri okumaları için buraya davet ediyorum.

1.Sunucu:

Arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

2.Sunucu:

Elele tutuşalım,

Hiç değişmez bu niyet,

Yaşasın Türk Milleti,

Yaşasın Cumhuriyet.

1.Sunucu:

2-A sınıf öğrencilerini “Cumhuriyet” adlı şiiri okumaları için buraya davet ediyorum.

1.Sunucu:

Genç, ihtiyar, kadın, kız,

İşte sokaklardayız.

Başımızda ay yıldız

Seninle Cumhuriyet.

2.Sunucu:

1-A sınıfı öğrencilerini “……………………………………” adlı orotoryoyu sunmaları için buraya davet ediyorum.

1.Sunucu:

Arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

2.Sunucu:

Kurtuluş Savaşı’nın

Bize armağanısın.

İnsanım aydınlansın,

Seninle Cumhuriyet.

1.Sunucu:

4-A sınıfı öğrencilerini “Bugün” adlı şiiri okumaları için buraya davet ediyorum.

2.Sunucu:

Arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

1.Sunucu:

Sen özgürlük yolusun,

Güzellikler dolusun.

Yolum doğruluk olsun,

Seninle Cumhuriyet.

2.Sunucu:

Son olarak 3- A sınıfı korosunu Cumhuriyet ile ilgili şarkıları söylemeleri için buraya davet ediyorum.

1.Sunucu:

Arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

2.Sunucu:

Atatürk önderimiz,

Işıklı izindeyiz.

Mutluyuz, sevinçliyiz,

Seninle Cumhuriyet.

2.Sunucu:

Arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

1.Sunucu:

Cumhuriyetimizin 94. yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız programımız burada sona ermiştir.

2.Sunucu:

Programımıza katıldığınız ve bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.