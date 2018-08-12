287 öğrenciye iş garantili yurtdışı eğitimi
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kalifiye insan yetiştirmek için 287 öğrenciye yurtdışı eğitim fırsatı sağlayacak.
287 öğrenciden 205’i nükleer enerji, 69’u maden alanında eğitim görecek. Öğrenciler, nükleer teknoloji alanında önde gelen ülkelerin dünya sıralamasında ilk 500’e girmiş seçkin üniversitelerinde lisansüstü eğitim görecek. Bursiyerler, yurt dışında resmi burslu veya kısmi burslu statüde öğrenim göreceği sürenin iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlü olacak.
BAŞVURULAR 17 AĞUSTOS’A KADAR
Adaylar, bu yükümlülüklerini adına öğrenim gördükleri kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili kadrolarında yerine getirecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, adına öğrenim görmeye hak kazanan öğrencileri öğrenimlerini tamamladıktan sonra ilgili kadrolarına atayacak. TAEK adına öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler, öğrenimlerini tamamladıktan sonra Atom Enerjisi Uzmanı veya uzman yardımcısı kadrolarına, EÜAŞ adına öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler ise öğrenimlerini tamamladıktan mühendis, uzman ve avukat kadrolarına atanacak. Yurtdışına gönderilecek adayların başvuru, seçme ve yerleştirme işlemleri Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılacak ve başvurular 17 Ağustos’ta sona erecek.
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