28 yıl sonra üniversiteli oldu

İbrahim Uysal, 1990 yılında girdiği üniversite sınavında Gaziantep Üniversitesi İnşaat Teknikerliği Bölümü’nü kazandı ancak maddi imkânsızlıklar nedeniyle okulu bırakarak baba mesleği olan inşaatçılığa başladı. Eğitim hayatını yarıda bırakmak içinde ukde olan Uysal, kalp rahatsızlığı nedeniyle işini de bırakmak zorunda kalınca vaktini kitap okuyarak geçirmeye başladı. Bu sırada eşi ve çocuğunun desteğiyle yeniden üniversite sınavına hazırlanan Uysal, Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü kazanarak 28 yıl sonra da olsa hayalini gerçekleştirerek okul sıralarına döndü.

Uysal, üniversite eğitimini maddi imkânsızlıklar nedeniyle bırakmış olmanın üzüntüsünü yıllarca yaşadığını söyledi. Üzüntüsünün bu yıl felsefe bölümünü kazanmasıyla sevince dönüştüğünü belirten Uysal, "Bugün 28 yıllık hayalimin gerçekleştiği gün. Maddi imkânsızlıklar yüzünden üniversiteyi bırakmak zorunda kalmış olmanın bende yarattığı hayal kırıklığı ve üzüntü 28 yıl boyunca rüyalarıma girdi. Tekrar üniversite okumanın ve öğrenci olmanın heyecanını sürekli yaşadım" dedi.

Üniversiteyi bırakınca baba mesleği inşaat ustalığı yaptığını anlatan İbrahim Uysal, yaklaşık sekiz yıl önce geçirdiği kalp krizi sonrası işini de bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

‘OĞLUM MADDİ OLARAK BENİ DESTEKLEDİ’

İş hayatının sona ermesiyle zamanının büyük kısmını kitap okuyarak geçirdiğini ve bu durumun yıllarca devam ettiğini belirten Uysal şöyle konuştu:

"Bu süreçte en büyük destekçim olan eşim ve o dönem lisede olan çocuğum beni okumam konusunda sürekli destekledi. Özellikle üniversiteye gitmem için yol gösterdiler. Ben de bir karar verdim, hem rüyalarımı gerçekleştirmek hem de kaldığım yerden devam edebilmek adına üniversiteye hazırlandım ve felsefe bölümünü kazandım. Felsefe bana göre, hayatı daha anlamlı kılmaya dair soruların başlangıcı. Bu anlamda da felsefeye dair özel ilgim var. Özellikle eşim üniversiteyi kazandığımda çok sevindi ve desteğini benden esirgemedi. Şu an kendi mesleğini eline alan oğlum da maddi anlamda beni destekleyerek okumam konusunda beni teşvik etti. Onlara teşekkür ediyorum."

Öğrencilerden eğitim gördükleri bölümleri bir meslek aracı olarak görmemelerini, bölümlerini aşkla okumalarını isteyen Uysal, ancak o zaman başarıya ulaşmanın mümkün olduğunu söyledi.

‘FELSEFE BÖLÜMLERİ KAPATILMASIN’

Son yıllarda felsefe bölümlerinin kapatılmasına yönelik bazı teklifler gündeme geldiğini belirten Uysal, "Felsefe bölümleri kapatılmasın. Toplumun felsefeye ihtiyacı var. Nasıl ki Farabi, İbn-i Sina ve İbn Rüşd bu topluma öncülük ettiyse tekrar bu büyüklerin yetişebilmesi için felsefe bölümlerine ihtiyaç var" dedi.

‘OLAYLARA FARKLI BAKMAMI SAĞLIYOR’

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Yıldız Burcu Doğan, Uysal'ı derste ilk gördüğünde küçük bir şaşkınlık geçirdiğini söyledi.

Kendisini geliştirmek isteyen her bireyin açık öğretim de dahil okuması gerektiğini belirten Doğan, "Arkadaşımızın birikimi var ve altyapısı çok iyi. Okuyan bir insan olduğu için dersleri zenginleştiriyor. Diğer öğrencilerin bir şeyler öğrenmesini, benim olaylara bazen farklı bakmamı sağlıyor" diye konuştu.