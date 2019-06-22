25’inci yılında 1176 mezun verdi

Koç Üniversitesi, 25’inci mezunlarını verdi. 1176 öğrencinin diploma aldığı mezuniyet töreni Rumelifeneri Kampüsü’nde yapıldı. 2018-2019 yılının üniversite birincisi, 4.10 not ortalamasıyla, Koç Üniversitesi Anadolu Bursiyerleri Programı kapsamında eğitim gören mühendislik fakültesi bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencisi Zafer Çavdar oldu. Hukuk fakültesinden mezun olan görme engelli Mustafa Keskin ise törene rehber köpeğiyle katıldı.

‘DİPLOMALARINIZ ALTINDAN KIYMETLİ’

Koç Ailesine, mütevelli heyeti üyelerine, mezunlara ve öğrencilere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Nur Yalman, şöyle devam etti:

“Harvard Üniversitesi’nin sosyal antropoloji ve Asya medeniyetleri profesörü ve bundan evvel Cambridge ve Chicago üniversitelerinde hocalık yapmış biri olarak sizlere o güzel üniversitelerden selamlar getiriyorum. Bilmenizi isterim ki, artık onların seviyesine çok yaklaştık. Atatürk’ün dediği gibi hedef ‘muasır medeniyetler’ seviyesine varmaktı. Bizim de hedefimiz bu. Aldığınız diplomalar, altından kıymetli. Her birinize, hayatınız boyunca önemli kapılar açılacaktır. Çok çalışkan ve üretken olun. Çok başarılı, muhteşem bir gelecek sizi bekliyor. Değişik dilleri öğrenmeye gayret edin. Yepyeni, hayret verici teknolojik bir dünyaya doğru hızla gittiğimizin bilincindeyiz. Ama her şeyden evvel iyi insan olmaya gayret edin. Para gerekli ama tabi mutluluk getirmez. Mutluluk iyilikten gelir. Bütün tarih içinde bu böyle olmuştur. Başarılar da mutluluğun tacıdır.”

‘SİZLER YARININ GELECEĞİSİNİZ’

Koç Üniversitesi’nin ana felsefesinin öğrenciler için en özgür ortamı yaratmak olduğunu belirten rektör Prof. Dr. Umran İnan, şunları söyledi:

“İnsan en güzel şeyleri serbestken üretir. Seçkin öğretim üyesi ve öğrencilerimizle ülkemizin beyin gücü yoğunluğunu temsil ediyoruz. Bize düşenin bu ortamı korumak ve sizlerin yolundan çekilmekten ibaret olduğuna inandık. Üniversite eğitimini nesiller arası bir randevu olarak görüyoruz. Hayatınızın bu dönemini en dolu, doyurucu ve verimli şekilde geçirmeniz için çalıştık. Bundan sonraki yaşamınızda da sanat, kültür ve sporu ihmal etmeyin ve sakın başarı hırsına kapılıp sadece mesleğe odaklı kalmayın. Sizler yarının düşünce önderleri, iş dünyasının liderleri, mühendisleri, hukukçuları, bilim insanları, doktorları, hemşireleri ve sanatçılarısınız; kısacası siz yarınımızın sahipleri ve ülkemizin geleceğisiniz. 25’inci yılını geride bırakırken, üniversite olarak önemli çalışmalara imza attık. Üniversite olarak, en gurur duyduğumuz programlardan biri de Anadolu Bursiyerleri Programı. Sekiz yıl önce 14 öğrenciyle başlayan bu program, bugün 500 öğrencinin 220 ayrı kurum tarafından destekleniyor. Bu yıl da 50’den fazla yeni kurumun ve mezun sınıflarımızın da destekleriyle ülkemizin dört bir yanından gelen 91 öğrenciyi daha üniversitemize bu şekilde yerleştireceğiz.”

‘YAPABİLECEKLERİNİZİN SINIRI YOK’

Mühendislik fakültesi bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olan Zafer Çavdar, okul birincisi oldu. Kısıtlı eğitim imkânlarıyla üniversiteye hazırlanarak, yerleştirme sınavında en üst yüzde birlik dilim içinde olduğu halde Koç Üniversitesi’nde burslu eğitim görme hakkı elde demeyen bursiyer adaylarına ikinci bir fırsat sunan Anadolu Bursiyerleri Programı kapsamında eğitim gören Çavdar ise “Burada yapabileceklerinizin sınırı yok. Çekirdek programla başlayan üniversite hayatımızda, eğitimin yalnızca mesleki bilgiden ibaret olmadığını; estetiğin, etiğin, sosyal bilimlerin ve sanatın her başarılı çalışmanın ayrılmaz bir parçası olduğunu öğrendik. Üniversitemizin bize kazandırdığı çalışma kültürü ve disiplinin başarı merdivenlerinde yükselirken bize her türlü kapıyı açacağına olan inancım sonsuz” dedi.