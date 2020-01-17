25’inci yıla özel 50 bin TL’lik yarışma

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ODTÜ ve TÜBİTAK tarafından desteklenen OYUN 2020’a yaş ve eğitim sınırlaması olmadan, okuma yazma ve matematikte dört işlem becerisine sahip olan herkes katılabiliyor. Yarışma beş kategoride düzenleniyor. 25’inci yıla özel toplam ödül 50 bin TL. Yarışma sonunda her kategorinin birincisine 3 bin, ikincisine 2 bin 500, üçüncüsüne 2 bin, dördüncüsüne 1.500, beşincisine 1.000’er TL ödül verilecek. ‘Oyun 2020’nin eleme sınavı 6 Ocak-25 Şubat tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak. Yarı final sınavı 20-23 Mart’ta; final sınavı ise 19 Nisan’da Ankara’da yapılacak. Yarışmanın ödül töreni ise MEB’de gerçekleştirilecek.