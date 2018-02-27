25 yılda 25 bin çocuğa burs

Eğitimde fırsat eşitliğini amaçlayan 21'inci Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı (YEKÜV), 25'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında 1992-2017 yılları arasında yaptığı etkinlik ve projeleri anlatan bir kitap hazırladı. The Marmara Taksim'de düzenlenen basın toplantısında tanıtılan kitapta, bursiyelerin görüşlerine de yer verildi.

Vakfın kurucularından Gülbin Sözen yaptığı konuşmada 25 yılda yaklaşık 25 bin çocuğa burs verildiğini belirtti. Sözen, neden gönüllü olduğunu anneannesiyle ilgili bir anısını anlatarak açıkladı. "Kimin etkisinde kaldım diye çok düşündüm" diyen Sözen, hikayesini ise şöyle anlattı:

"Anneannemle çok temas ettim. O zaman evim kiraya verilirse çocukları sevindireceğim derdi. Biz onunla Tahtakale’ye giderdik. O zaman renkli leblebiler vardı. Rengarenk kağıtları külah yapardık. Çocuklar onları kapışırdı."

BURS BİR ARAÇTI

Konuşmasında vakfın kuruluş hikayesine de değinen Sözen, şunları söyledi:

"Bizimki çeyrek asırlık bir gönül yolculuğu. İşe başlarken emin olun bu kadar devamlı olacağımızı, yürek koyacağımızı biz bile bilmiyorduk. Fakat öyle bir olayki içine girdikçe oturup bir proje üreteyim diye düşünmüyorsunuz. Olaylar sizi proje üretmeye zorluyor. Biz de burs verdik. Bu sayıyı ciddi rakamlara ulaştırdık. Ama biz bursun çok ötesinde bir şey yapmaya çalıştık. Kitapla da göreceksiniz ki bursu sadece araç olarak kullandık. Bir beraberliği sağladık. Kitapta en etkileyici olan, çocuk mektuplarıdır. Bizim yaptıklarımız değil. Hiçbir zaman onlara bir zorlama yapılmadı. Bizimle beraberliğinizde ne yaşadınız, ne düşündünüz diyerek aldığımız iki satırlık yazılardı onlar. Burs, çocuğu tanımamız için bir araçtı. Biz aslında milyonlara dokunduk. Okul öncesinden okumamış kadınlara kadar her kesime ulaşıyoruz.

TOPLUMSAL BARIŞ GÖNÜLLÜLÜK OKULLARIYLA SAĞLANACAK

Vakıf Başkanı Işın Özdemir, toplumsal barışın gönüllülük okullarıyla mümkün olacağını belirterek, şöyle devam etti:

"25 yıllık çabaların, büyük bir emekle yürütlen çalışmaların özeti niteliğindeki kitabımızı size 25'inci yılımızda armağan etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. 25 yıllık sürdürülebilir bir sivil toplum kuruluşu olarak, bu bilgilerin Türkiye'de önemli bir kaynak olacağını düşünüyorum. Ben 12 yıldır bu yapının içerisindeyim. Daha çok proje üreteceğiz. YEKÜV'ü bir gönüllülük okulu olarak tanımlıyorum. Çünkü içinde bolca özveri, sevgi var. Disiplin, yürek var. Yaşanarak öğrenilen bir gönüllülük okulu olarak görüyorum. Bu birikimi de gelecek kuşaklara aktarmak üzere projeler üretme çabamız bulunuyor. Ben toplumsal barış ve huzurumuzun bu gönüllülük okullarının çoğalmasıyla mümkün olacağını düşünüyorum."

21’inci Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı (YEKÜV), başarılı ancak eğitimlerini sürdürürken zorlanan ilkokul, lise ve yükseköğretim düzeyindeki öğrencilere burs sağlıyor. Başvurular www.yekuv.org adresinden yapılıyor.