25 milyon taraftarın bizden beklentisi büyük

Bu yıl öğrenci almaya başlayan üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, “Üniversite bizim sevdamız” diyerek başladığı eğitim yolculuğunda “25 milyon Fenerbahçe’nin taraftarı var. Bu 25 milyonunda bu üniversiteden beklentisi fazla olacak. Fenerbahçe Üniversitesi sonuçta bir bilim yuvası bu nedenle faaliyet gösterdiğimiz sektörler itibarı ile eğitimin ve sağlığın, takımı, dili, dini, ülkesi, rengi olmaz inancındayız. O yüzden de biz burada, FB Üniversitemizde herkese açığız” dedi. 28 yıllık hayali olan eğitim dünyasına 2 yıl önce açtığı MBA Okulları ile giriş yapan Hüseyin Bozkurt, “Yıllardır bu sevdamı içimde yaşatırdım. Şimdi hem okullarım hem de taraftarı olduğum kulübün üniversitesini açtık.” diyor. Fenerbahçe Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Hüseyin Bozkurt ile üniversiteyi konuştuk:

- Eğitim ve sağlık dünyasının içindesiniz.

Doğma büyüme İstanbulluyum. Sultanahmet İlkokulu, Pertevniyal Lisesi ve ardından bir yıl mimarlık eğitiminden sonra İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldum. 30 yıla yakındır sağlık sektörünün içindeyim. 27-28 yıldır özel sağlık sektöründeki gruplardan biri olan Medicana Sağlık Grubu ile ülkemize hizmet veriyorum. Eğitim; 28 sene önceki hayalimdi. Birkaç arkadaşımla beraber Bursa’da 50 dönüme yakın bir arazi aldık, bir eğitim kurumu kampüsü yapacaktık. O zaman şehir dışından öğrenci geldiği için çocukların yurtları, ailelerin geleceği küçük otel, hayvanat bahçesi, spor kompleksi olan iyi bir projeydi. Ancak, yapamadık. Kısmet olmadı. Yıllardır bu sevdamı içimde yaşatıyorum. Sonuçta MBA Okulları adıyla eğitim öğretime başladık. İki yıldır da bu işi Ankara da ve İstanbul’daki okullarımızla severek yapıyoruz. Şimdi de MBA Okullarımızla tüm Türkiye’ye açılıyoruz. Eğitim güzel iş. Bizim diğer işimiz de sağlık. Birisinde, insanın hayatını kurtarıyorsunuz, diğerinde ise geleceğine yön veriyor, hayata hazırlıyorsunuz. Bu sektörleri ben bu nedenle çok seviyorum. Manevi karşılığı bende daha yüksek bu iki işin.

- Sağlık ile eğitimi kıyasladığınızda hangisini tercih ediyorsunuz?

Sağlığın dezavantaj maalesef sağlık problemleri olan insanlarla karşılaşmak. Ya yaralanmıştır ya trafik kazası ya da kalp krizi geçirmiş veya çocuğuna bir şey olmuştur. Okul farklı. Okul, cıvıl cıvıl çocukların koştuğu, insanın yüreğini ferahlatan bir yer. Bu çok hoşuma gidiyor. Ama eğitim de sağlık da meşakkatli iş, ikisi de uzun bir maraton koşusu gibi. Her gün taş üstüne taş koymak gerekiyor. Her gün yeni bir buluş, yeni bir ilerleme çıkıyor karşımıza. Cihazlar değişiyor, teknoloji gelişiyor sürekli. Çocukları geleceğe hazırlamak için her gün yenilenmek, yenilikleri takip etmek zorundasınız. Süreç içinde bazı sektörler geçerliliğini kaybediyor. Bu değişime, hıza yetişmek lazım. Çocukları dünyaya entegre edecek sisteme Türkiye’nin ihtiyacı var.

- Üniversite süreci nasıl başladı?

Üniversite bizim sevdamız. Yıllardır üniversite açma hayalimiz hep vardı. Eğitim kurumlarımızı anaokulundan üniversiteye taçlandıralım istedik. Fenerbahçe Spor Kulübünün FB üniversitesiyle ilgili işbirliği yapma düşünceleri olduğunu öğrenince beraber yola devam etmeye karar verdik. Fenerbahçe ile beraber üniversiteyi bu sene hizmete açtık. İnşallah çok iyi işler yapacağımızı hayal ediyoruz.

- Nasıl bir üniversite hayal ediyorsunuz?

Şu an iletişim, mimarlık, mühendislik, spor ve sağlık olmak üzere beş fakültemiz var. 12 programla hizmet vereceğiz bu sene, merkezi yerleştirme ile giren öğrencilerimizin yanında şu an da ek yerleştirme ile bizi seçecek öğrencilerimizin kayıtlarını alıyoruz. Tabi ki bizim önemli işlerimizin başında sağlık ve spor geliyor doğal olarak. Fenerbahçe sporda, Medicana sağlıkta çok güçlü. Bu iki alanda hep güçlü bir şekilde ilerlemek istiyoruz. Üniversitelerde tüm fakülte ve bölümler YÖK’ün planlamaları doğrultusunda yürütülüyor. Eğer başvurumuz kabul görürse mutlaka tıp, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerimizi açmak isteriz. Sporla ilgili daha başka bölümler de aklımızda var. Yakın zamanda Türkiye’de çok iddialı bir yere geleceğiz.

HERKESE AÇIĞIZ

Çok şükür Fenerbahçeliyiz. 25 milyon Fenerbahçe’nin taraftarı var. Bu 25 milyonunda bu üniversiteden beklentisi fazla olacak. Adı Fenerbahçe Üniversitesi ama sonuçta hepimiz kabul etmeliyiz ki eğitimin sağlığın takımı, dili, dini, ülkesi, rengi olmaz. O yüzden de biz burada herkese kucak açıyoruz . Tabii ki Fenerbahçe’yi temsil ediyor. Sonuçta Fenerbahçe’nin gururu olacak. Bu yüzden biz de camiaya mahcup olmamak için elimizden geleni sarf ediyoruz. Çok ciddi çalışıyoruz. Günümüzün 17-18 saatini bu işe ayırmış durumdayız şu anda. 25 milyonun sorumluluğu omuzlarımızda. Onların gurur duyacağı, iyi ki bu üniversite var diyeceği, çocuğunu göndermek isteyeceği bir üniversite yapma hayalimiz var.

BAŞARILILARA BURS İMKÂNI

Fenerbah çe Kulübü’nün başarılı çocuklarına burs veriyoruz zaten. Her alanda başarılı olanları bursla destekleyeceğiz. Zaten bu sene bursluluk oranımız yüzde 70’in üzerinde. Buradaki amacımız ülkeye faydalı olacak başarılı ama ekonomik olarak yeterli olmayan çocuklara eğitim imkânı sunmak. Hatta bazılarını yurtdışında çapraz eğitime gönderip, orada da üst düzey bilgilere sahip olup tekrar memleketlerine geri dönmelerini sağlamak istiyoruz.

GENÇLER İSTİKRARLI OLUN

Başarı için öncelikle çalışmayı sevmek gerekiyor. Gençler unutmayın, çalışırsanız sonuç mutlaka gelir. Başarı biraz da istikrara bağlı. Çok çabuk karar değiştirmekle sonuç alınmıyor. İstikrarlı olun. Mutlaka sosyalleşip, spor yapın. Yabancı dil bilin. Özgüveniniz olmalı. Memleketinizi, ailenizi sevin, saygılı olun.

ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ OLMAK İSTİYORUZ

Fenerbahçe Spor Kulübü, 2016 da üniversiteyi kurmuştu zaten. Şu anda çok iyi bir işbirliği içinde birlikte yola devam ediyoruz. İlave bölümler açılınca çok daha fazla akademik personele istihdam yaratacağız ve her yıl daha fazla öğrenci sayımızı artıracağız. Akademik kadrolarımız fazlalaşacak, gelişip, büyüyecek. Şu an var olan kampusumuz haricinde yeni başka bir kampus daha açma hedefimiz var. Gelecek yıldan itibaren kendi öğrenci yurtlarımızı açmayı düşünüyoruz. Tercihimiz çok başarılı bir şehir üniversitesi olmak. Şehrin içinde ama şehirden izole bir yer düşünüyoruz. Ataşehir’deki binamız 6 bin öğrenci kapasiteli. Ama hedefimiz spor tesisinin, sosyal alanın daha fazla olduğu, ağaçların içinde hayal edilen üniversiteyi kurmak. Üniversitede 5 fakülte ve 12 bölüm var.

EĞİTİM REFORMU ŞART

Eğitimdeki en büyük zorluk arzın talepten çok fazla olması. Böylelikle birçok okul kapanıyor bir çok üniversite de kontenjanlar boş kalıyor . Bazı kolejler daha yolun başında kapanıyor ve eğitimde ciddi bir erozyon oluşuyor. Özel sektör adına çok kötü bir dönem. Maalesef herkesi etkiliyor. Veliler de soru işareti oluşmaya başladı. Çocuğunu verecek okulların devam edip etmeyeceğine yönelik kaygı oluşuyor. Bu gerçekten çok üzücü. O yüzden bunun ortadan kalkması lazım. Hastane açılışlarına bile belli yasaklar geldi. Özel öğretim kurumları mevzuatında da değişiklik şart. Eğitimde reform lazım. Ezberci klasik yöntemlerden vazgeçip, daha dünyayla entegre edilmiş sisteme geçmeli.

KİMDİR?

Dr.Hüseyin Bozkurt, Medicana Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, 1962 yılında doğdu. Evli ve iki çocuk babası. Liseyi Pertevniyal Lisesi’nde tamamlayan ve bir süre mimarlık alanında üniversite eğitimi alan Bozkurt; İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu. Hala en büyük hobisi “hastane mimarisi”… Bozkurt’un; OHSAD, Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Derneği 1907, TUSİAD, MEV, PEV, PİAD, CEO CLUB gibi dernek, vakıf ve sivil toplum örgütlerine üyelikleri bulunuyor. Meslek yaşamına diş hekimi olarak başlayan Medicana Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, 1992 yılında birkaç hekim arkadaşı ve girişimci ile birlikte ilk özel hastanesini kurdu. Bugün İstanbul başta olmak üzere; İstanbul, Ankara, Konya, Sivas, Bursa ve Samsun’da hizmet veren Medicana Sağlık Grubu ve Medicana Eğitim Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı olarak iş hayatını, sağlık ve eğitim sektöründe yatırımcı olarak sürdürüyor. Dr. Hüseyin Bozkurt, aynı zamanda Fenerbahçe Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı.