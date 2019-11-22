25 köpeğiyle öğrencilere hayvan sevgisini öğretiyor

İstanbul'dan üç yıl önce Bahçesaray'a atanan Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Cansu Bozkurt Yirmibeş, Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde öğrencileriyle köpek beslemeye başladı. Öğrencilerinin sorumluluk bilincini arttırmak ve merhamet duygusunu geliştirmek amacıyla sokak köpeklerine okul bahçesinde yuva yapan Yirmibeş, okul yönetiminin desteğiyle çocukların sokak hayvanlarına karşı ön yargısını da kırmayı başardı. Hayvanların aşı ve kuru mama ihtiyaçlarını da kendi imkânlarıyla karşılayan Yirmibeş, 2017'den bu yana beslediği 25 sokak hayvanını sahiplendirdi. Ders aralarında bahçedeki yavru köpeklerle oynayan öğrenciler, artan yemekleri de köpeklere veriyor.

‘SOKAK HAYVANLARINA KARŞI ÖN YARGILARI KIRACAĞIZ’

Yirmibeş, çetin kış şartlarının yaşandığı ilçede, hayvanların üşümemesi için hayvanseverlerden kulübe ve kuru mama yardımı beklediğini söyleyen Yirmibeş, şunları anlattı:

“Üç yıl önce atamayla geldiğim Van'da, eylül ayında dağların zirvesinde kar görünce şaşkınlık yaşadım. İlk sene biraz zorluk yaşadım ama zamanla alıştım. Bahçesaray halkı çok sevecen, cana yakın ve yardımsever. Artık buralı gibiyiz. Bahçesaray halkından biri olduk. Mesleğe ilk adımı attıktan sonra öğrencilerime hayvan sevgisini aşılamaya karar verdim. Bir şeyleri değiştirmenin yolu çocuklardan geçiyor. Önce çocuklar, sonra toplum değişecek. Böylelikle sokak hayvanlarına karşı ön yargıları kıracağız. Ülkemize faydalı bireyler yetiştireceğiz. İlk olarak hamile bir köpek okulun bahçesine gelerek doğum yaptı. Pakize adını verdiğimiz köpeğimizin yedi yavrusundan dördünü sahiplendirdik, üçüne halen bakıyoruz. Pakize bu yıl yedi yavru daha doğurdu. Yavruların sütten kesilmesini bekliyoruz. 10 gün sonra bu yavruları da sahiplendirmeye başlayacağız. Öğrencilerimizin sokak hayvanlarına karşı olan korkuları bitti. Kurumlarda çalışan memur arkadaşlar, bu hayvanları sahipleniyor. Bu ilgi okul sınırlarının dışına da taştı. Böyle güzel bir farkındalık oluşturduğumuz için mutluyuz."

‘MERHAMET DUYGUSUNU TÜM HAYVANLARA KARŞI GÖSTERMELİYİZ’

Okul Müdürü Hülya Dayanç ise hayvanların da insanlar gibi duygularının olduğunu, sevgiye ve korunmaya ihtiyaç duyduklarını belirtti. Merhamet duygusunun insanlar gibi hayvanlara da gösterilmesi gerektiğini söyleyen Dayanç, şöyle devam etti:

"Bizi mutlu eden şey bizimle aynı düşüncedeki öğrencilere sahip olmamız. Onların desteğini almak bizi mutlu ediyor. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un geçen yaz her okulun sokak hayvanı sahiplenmesi çağrısı da bizi sevindirdi. Öğrencilerin yemeklerini yedikten sonra tabaklarla okul bahçesindeki köpekleri doyurduğunu görüyoruz. Okulumuzun bahçesinde köpekler çok rahat dolaşabiliyor. 423 öğrencimiz var ve hepsi köpekleri çok seviyor. Böyle bir farkındalığı oluşturduğumuz için mutlu ve gururluyuz. Cansu öğretmenizin başlattığı bu uygulamayla amacımıza ulaştık."

Öğrenciler de öğretmenleri sayesinde hayvan korkusunu yendiklerini, köpekleri sahiplenerek evde beslediklerini söyledi.