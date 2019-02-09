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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

EÄŸitim
AA
09.02.2019 - 12:49, Son GÃ¼ncelleme:/

243 okul servis aracÄ± trafikten men edildi

Okul Ã§evreleri ile servis araÃ§larÄ± denetlendi. Ekiplerce, eksikliÄŸi tespit edilen 243 okul servis aracÄ± trafikten men edilirken 198 iÅŸ yeri hakkÄ±nda idari iÅŸlem yapÄ±ldÄ±.

243 okul servis aracÄ± trafikten men edildi
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Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nca dÃ¼n okul Ã§evreleri ile servis araÃ§larÄ± denetlendi. Bin 733 araÃ§ ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ne ceza kesildi, 2 bin 670 aranan kiÅŸi yakalandÄ±. Bu arada, ekiplerce eksikliÄŸi tespit edilen 243 okul servis aracÄ± trafikten men edilirken 198 iÅŸ yeri hakkÄ±nda idari iÅŸlem yapÄ±ldÄ±.

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±â€™na baÄŸlÄ± birimler tarafÄ±ndan dÃ¼n Ã¼lke genelinde eÅŸ zamanlÄ± olarak 48 bin 673 personelin katÄ±lÄ±mÄ±yla "Ã‡ocuk ve GenÃ§lerin KorunmasÄ±na YÃ¶nelik Okul Ã‡evreleri ve Okul Servis AraÃ§larÄ± Denetim UygulamasÄ±" yapÄ±ldÄ±.Â  Uygulamayla huzur ve gÃ¼ven ortamÄ±nÄ±n devamlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ±, ilkokul, ortaokul, lise ve Ã¼niversite Ã§aÄŸÄ±ndaki Ã§ocuk ve genÃ§lerin her tÃ¼rlÃ¼ suÃ§tan uzak tutulmasÄ±, Ã¶ÄŸrencilerin eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretimlerini daha gÃ¼venli ortamlarda sÃ¼rdÃ¼rmelerinin saÄŸlanmasÄ± ve aranan kiÅŸilerin yakalanmasÄ± amaÃ§landÄ±.Â Â Â Â Â
Polis ve jandarma ekiplerince denetlenen 31 bin 600 okul servis aracÄ±ndan 208'ine "Okul Servis AraÃ§larÄ± YÃ¶netmeliÄŸine uymamaktan", 84'Ã¼ne "emniyet kemeri takmamaktan", 55'ine "fazla yolcu taÅŸÄ±maktan" ve bin 386'sÄ±na diÄŸer ihlallerden olmak Ã¼zere toplam bin 733 araÃ§ ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ne ceza kesildi.

5 KAYIP Ã‡OCUK DA BULUNDU
Ekiplerce 15 bin 845 okul Ã§evresi ile yakÄ±nÄ±ndaki park ve bahÃ§e, metruk bina ve 26 bin 630 umuma aÃ§Ä±k mekan kontrol edildi, 198 iÅŸ yeri hakkÄ±nda idari iÅŸlem yapÄ±ldÄ±. Denetimler sÄ±rasÄ±nda okullar Ã§evresinde ve umuma aÃ§Ä±k yerlerde bulunan 362 bin 202 kiÅŸinin kimlik bilgileri sorgulandÄ±. Sorgulama sonucu, 2 FETÃ–/PDY, 24 uyuÅŸturucu imal ve satÄ±ÅŸÄ±, 12 cinsel suÃ§lar, 63 yaralama, 31 hÄ±rsÄ±zlÄ±k,18 dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k, 25 tehdit, 10 hakaret, 2 bin 261 yoklama kaÃ§aÄŸÄ±-bakaya ve 224 diÄŸer suÃ§lardan olmak Ã¼zere toplam 2 bin 670 aranan kiÅŸi yakalandÄ±. AyrÄ±ca beÅŸ kayÄ±p Ã§ocuk da bulundu.

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