243 okul servis aracÄ± trafikten men edildi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nca dÃ¼n okul Ã§evreleri ile servis araÃ§larÄ± denetlendi. Bin 733 araÃ§ ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ne ceza kesildi, 2 bin 670 aranan kiÅŸi yakalandÄ±. Bu arada, ekiplerce eksikliÄŸi tespit edilen 243 okul servis aracÄ± trafikten men edilirken 198 iÅŸ yeri hakkÄ±nda idari iÅŸlem yapÄ±ldÄ±.

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±â€™na baÄŸlÄ± birimler tarafÄ±ndan dÃ¼n Ã¼lke genelinde eÅŸ zamanlÄ± olarak 48 bin 673 personelin katÄ±lÄ±mÄ±yla "Ã‡ocuk ve GenÃ§lerin KorunmasÄ±na YÃ¶nelik Okul Ã‡evreleri ve Okul Servis AraÃ§larÄ± Denetim UygulamasÄ±" yapÄ±ldÄ±.Â Uygulamayla huzur ve gÃ¼ven ortamÄ±nÄ±n devamlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ±, ilkokul, ortaokul, lise ve Ã¼niversite Ã§aÄŸÄ±ndaki Ã§ocuk ve genÃ§lerin her tÃ¼rlÃ¼ suÃ§tan uzak tutulmasÄ±, Ã¶ÄŸrencilerin eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretimlerini daha gÃ¼venli ortamlarda sÃ¼rdÃ¼rmelerinin saÄŸlanmasÄ± ve aranan kiÅŸilerin yakalanmasÄ± amaÃ§landÄ±.Â Â Â Â Â

Polis ve jandarma ekiplerince denetlenen 31 bin 600 okul servis aracÄ±ndan 208'ine "Okul Servis AraÃ§larÄ± YÃ¶netmeliÄŸine uymamaktan", 84'Ã¼ne "emniyet kemeri takmamaktan", 55'ine "fazla yolcu taÅŸÄ±maktan" ve bin 386'sÄ±na diÄŸer ihlallerden olmak Ã¼zere toplam bin 733 araÃ§ ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ne ceza kesildi.

5 KAYIP Ã‡OCUK DA BULUNDU

Ekiplerce 15 bin 845 okul Ã§evresi ile yakÄ±nÄ±ndaki park ve bahÃ§e, metruk bina ve 26 bin 630 umuma aÃ§Ä±k mekan kontrol edildi, 198 iÅŸ yeri hakkÄ±nda idari iÅŸlem yapÄ±ldÄ±. Denetimler sÄ±rasÄ±nda okullar Ã§evresinde ve umuma aÃ§Ä±k yerlerde bulunan 362 bin 202 kiÅŸinin kimlik bilgileri sorgulandÄ±. Sorgulama sonucu, 2 FETÃ–/PDY, 24 uyuÅŸturucu imal ve satÄ±ÅŸÄ±, 12 cinsel suÃ§lar, 63 yaralama, 31 hÄ±rsÄ±zlÄ±k,18 dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k, 25 tehdit, 10 hakaret, 2 bin 261 yoklama kaÃ§aÄŸÄ±-bakaya ve 224 diÄŸer suÃ§lardan olmak Ã¼zere toplam 2 bin 670 aranan kiÅŸi yakalandÄ±. AyrÄ±ca beÅŸ kayÄ±p Ã§ocuk da bulundu.

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