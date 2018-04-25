23 Nisan’ı Masal Şenliği ile kutladılar
Üniversite öğrencilerinin hikaye anlatıcılığı aracılığıyla kurduğu ‘Seyyar Masalcılar’ın Uçan Halı Sakinleri topluluğu 23 Nisan’ı ‘Uçan Halı Masal Şenliği’ ile kutladı. Şenliğe katılan çocuklar masalların büyülü dünyasında bir gün geçirdi.
Çocuklar kendi bayramlarını masalla kutladı. Kültürümüzde var olan masal anlatıcılığının devamlılığını sağlamak amacıyla oluşturduğu Seyyar Masalcılar’ın Uçan Halı Sakinleri topluluğu, 23 Nisan’a özel masal şenliği düzenledi. İstanbul Şehir Üniversitesi Dragos Kampüsü’nde gerçekleşen Uçan Halı Masal Şenliği’ne katılan çocuklar, masallarla büyülü bir gün geçirdi. Çocukların kendi masallarını anlatma fırsatı da bulduğu etkinliğin sonunda katılımcılara ‘Uçan Halı Sakini’ belgesi verildi.
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