23 Nisan’da her yer şiir, bayrak, marş oluyor

Bugün aynı zamanda Türk ulusunun çağdaşlaştığı, aydınlandığı gün. Bugün Ata’m bize Cumhuriyet’i emanet etti. “Siz geleceğimizsiniz” dedi. Bize güvendi, her zaman güven verdi. Cumhuriyeti koruyacağımıza, aydınlatacağımıza inandı. Türk ulusunun kurtarıcısı ve kurucusu Ulu Önder Atatürk bu kadar değerli bir günü madem bize emanet etti, bizim de bu emaneti korumamız gerekiyor. Çocuklar olarak koruyacağımıza söz veriyoruz.

YÜZÜMÜZ HİÇ SOLMAZ

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın evrensel olarak, bütün dünya çocuklarıyla beraber kutlanması günün anlam ve önemine daha da güzellik katıyor. Ulu Önder, biz Türk gençliğiyle beraber tüm dünya çocuklarını düşünmüş ve değerli hissetmemizi sağlamış. Çocukların duygularını unutmamış. 23 Nisan’da farklı ülkelerden gelen misafir çocuklar ağırlanıyor, o arkadaşlarımızla kaynaşıyoruz ve tüm dünyaya Türkiye’nin misafirperverliğini göstermiş oluyoruz. O gün her yer şiirler, marşlar, balonlar, bayraklarla donatılıyor. Coşkuyu ve gururu kanımızda hissediyoruz. Yüzümüz hiç solmuyor. Hayat hep bayram olsun istiyoruz.

GELECEK NESİLLERE GÜZEL BİR DÜNYA BIRAKALIM

Bizler de Mustafa Kemal’in izinden gitmeliyiz ki ona ve ülkemize olan sorumluluğumuzu yerine getirelim. Bayramlarımıza sahip çıkalım ve yüceltelim. Din, dil ve ırk ayrımı yapmadan hep beraber oyun oynayalım, güzel güzel yaşayalım. Umarım bu 23 Nisan herkesin barış içinde yaşaması, yeni dostluklar kurması için kapılar açar. Dünyanın hiçbir yerinde savaşlar yaşanmaz, çocuklar ölmez. Hepimiz kardeşçe yaşamayı başarmalıyız. Bunun için de birbirimize karşı saygı duymalı, sevgi beslemeliyiz. Bunu başarabilirsek gelecek nesillere 23 Nisan’da eğlendiğimiz gibi bir dünya bırakabiliriz.

BÜYÜKLER BİZİM NE HİSSETTİĞİMİZİ DİKKATE ALMALI

Atatürk’ün bize bıraktığı ülkeyi daha ileriye taşımak için iyi bir eğitim de almamız gerekiyor. 23 Nisan’da her yıl çocuklar vali, kaymakam, belediye başkanı, başbakan ve cumhurbaşkanının koltuğuna oturarak bazı beklentilerini dile getiriyor. Ben de eğitimle ilgili beklentilerimi buradan büyüklerime duyurmak istiyorum. Bu sene ortaokul son sınıftayım ve önümüzdeki eğitim öğretim yılında liseli olacağım. Fakat bu sene yapılan ani değişiklikler psikolojimizi çok bozdu. İyi bir liseye gitmek için sınava gireceğim ama yeterli motivasyonum olduğunu düşünmüyorum. Şu anda yeni sınav sistemiyle ilgili birçok şey açıklandı ama hala bilmediğimiz çok şey var. Bu durum beni ve arkadaşlarımı olumsuz etkiliyor, ders çalışma isteğimizi yok ediyor. Büyüklerimizin, kararlar alırken bizim neler hissedeceğimizi de dikkate alması gerektiğini düşünüyorum.

GELECEKTE ÇOCUKLAR İSTEDİĞİ EĞİTİMİ ALABİLSİN İSTİYORUM

Umarım büyüklerimiz gelecekte çocukların daha eğlenceli, yeteneklerine göre eğitim alabilecekleri, ani değişikliklerle psikolojilerinin bozulmayacağı eğitimi verebilirler. Çünkü bugün benim gibi birçok arkadaşım bu imkanları tam olarak elde edemiyor. Örneğin ben bilgisayar oyunlarına meraklıyım. İleride oyun yazılımı geliştirmek, tasarlamak gibi konularda uzmanlaşmak istiyorum. Ama bunun için gerekli eğitimi nasıl alacağımı bilmiyorum. Okullarda bize böyle konularda bilgi verilmeli. Şu anda okulumuzda akıllı tahta var ama tablet bilgisayar verilmedi. Önümüzdeki yıl verileceği söyleniyor. Ancak sadece akıllı tahta ve tabletler yetmez, bunları kullanmayı öğrenmemizi yeni şeyler keşfetmemizi sağlayacak şekilde eğitim de verilmeli. Bu, bizim hayallerimizi gerçekleştirmemiz için önemli. Umarım bizim hayallerimizi gerçekleştirebilmemiz için büyükler gelecekte daha çok imkan sağlayabilir.

‘Yaşasın 23 Nisan’ sesleri hiç eksilmesin. Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan’ı kutlu olsun. Sana minnettarız Ata’m...

EMİR EFE ŞAHİN KİMDİR?

2004 yılında İstanbul’da doğdu. 14 yaşında ve ortaokul 8’inci sınıf öğrencisi. Bilgisayar oyunlarına meraklı ve gelecekte bilgisayar mühendisi olmak istiyor.