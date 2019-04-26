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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
26.04.2019 - 10:12, Son Güncelleme:/

23 Nisan kutlaması 4 gün süren okul

Avcılar’da bulunan, Türkiye’deki 66 ilçe merkezi nüfusundan kalabalık, 5 bin 300 öğrencili Leyla Bayram İlkokulundaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları öğrenci sayısı nedeniyle dört ayrı güne yayıldı.

23 Nisan kutlaması 4 gün süren okul
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Avcılar’da göçün yoğun olduğu Yeşilkent Mahallesinde büyük bölümü Suriyeli, 800 kadarı yabancı, 5 bin 300 öğrenciye, 41 alt sınıf, 284 kaynaştırma öğrencisi ile 155 öğretmenle eğitim verilen Leyla Bayram İlkokulu’nda bayram kutlamalrı devam ediyor. Etkinlik, 26 Nisan’da sona erecek.

Okullaşma oranının düşük kaldığı bölgedeki okulun Müdürü İsmail Mustafa Akçay, TBMM’nin kuruluşunun 99’uncu yıldönümü nedeniyle 23 Nisan’ı öğrencileriyle birlikte coşkuyla kutladıklarını söyledi. Akçay, “Türkiye’nin en kalabalık ilkokuluyuz. Öğrenci sayısının fazlalığı nedeniyle kutlamaları dört güne yaymak durumunda kaldık. Bu hafta ana sınıfı öğrencileri için ayrı, ilkokul 1 ve 2’nci sınıflar ile 3 ve 4’üncü için ayrı, mülteci çocuklar için de ayrı olmak üzere dört ayrı günde bayram kutladık. Okulumuzdaki spor salonunda bugün (26 Nisan) sadece 1 ve 2’nci sınıftaki çocuklarımız ve onları izlemeye gelen yakınları burada. Bayramımız hepimize kutlu olsun” dedi.

Veliler, sabah ve öğleden sonra A’dan V’ye kadar değişik harflerle 128 derslik bulunan okuldaki spor salonunu yanlarında getirdikleri diğer çocuklarıyla birlikte hınca hınç doldurdu. Miniklerin birbirinden renkli gösterilerini sunduğu dört ayrı kutlamaları her seferinde en az 2 bin 500 kişi izledi.

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