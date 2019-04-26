23 Nisan kutlaması 4 gün süren okul
Avcılar’da bulunan, Türkiye’deki 66 ilçe merkezi nüfusundan kalabalık, 5 bin 300 öğrencili Leyla Bayram İlkokulundaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları öğrenci sayısı nedeniyle dört ayrı güne yayıldı.
Avcılar’da göçün yoğun olduğu Yeşilkent Mahallesinde büyük bölümü Suriyeli, 800 kadarı yabancı, 5 bin 300 öğrenciye, 41 alt sınıf, 284 kaynaştırma öğrencisi ile 155 öğretmenle eğitim verilen Leyla Bayram İlkokulu’nda bayram kutlamalrı devam ediyor. Etkinlik, 26 Nisan’da sona erecek.
Okullaşma oranının düşük kaldığı bölgedeki okulun Müdürü İsmail Mustafa Akçay, TBMM’nin kuruluşunun 99’uncu yıldönümü nedeniyle 23 Nisan’ı öğrencileriyle birlikte coşkuyla kutladıklarını söyledi. Akçay, “Türkiye’nin en kalabalık ilkokuluyuz. Öğrenci sayısının fazlalığı nedeniyle kutlamaları dört güne yaymak durumunda kaldık. Bu hafta ana sınıfı öğrencileri için ayrı, ilkokul 1 ve 2’nci sınıflar ile 3 ve 4’üncü için ayrı, mülteci çocuklar için de ayrı olmak üzere dört ayrı günde bayram kutladık. Okulumuzdaki spor salonunda bugün (26 Nisan) sadece 1 ve 2’nci sınıftaki çocuklarımız ve onları izlemeye gelen yakınları burada. Bayramımız hepimize kutlu olsun” dedi.
Veliler, sabah ve öğleden sonra A’dan V’ye kadar değişik harflerle 128 derslik bulunan okuldaki spor salonunu yanlarında getirdikleri diğer çocuklarıyla birlikte hınca hınç doldurdu. Miniklerin birbirinden renkli gösterilerini sunduğu dört ayrı kutlamaları her seferinde en az 2 bin 500 kişi izledi.
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