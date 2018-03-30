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    23 Nisan Hürriyet'i için başvurular başladı

    Hürriyet Haber
    30.03.2018 - 18:46 | Son Güncelleme:

    Geleneksel hale gelen "23 Nisan Hürriyeti" yarışmasına başvurular başladı. Yarışmaya 7-14 yaşları arasındaki çocuklar katılabilecek.

    23 Nisan Hürriyet'i yarışması; fotoğraf, karikatür ve yazı olmak üzere üç dalda yapılacak. En iyi yazıyı yazan üç kişi dizüstü bilgisayar, en iyi fotoğrafı çeken üç kişi dijital fotoğraf makinesi, en iyi karikatürü çizen üç kişi de yine dizüstü bilgisayar kazanacak. Yarışmanın sonuçları, 23 Nisan günü Hürriyet Gazetesi ile birlikte verilecek olan “23 Nisan Hürriyet’i”nde yayımlanacak.

    'İSTER YAZ, İSTER ÇİZ, İSTER ÇEK'

    15 Nisan 2018 Pazar gününe kadar yazı, karikatür veya fotoğraf dallarındaki çalışmalarınızı hck@hurriyet.com.tr e-posta adresine veya “23 Nisan Hürriyeti, Hürriyet Gazetesi, 100. Yıl Mah. 2264 Sokak No: 1 34204 Bağcılar-İstanbul” posta adresine gönderin. Hürriyet Gazetesi aile-çocuk yazarı Ömür Kurt’un yönetimindeki gazete ve yarışma, jüri üyelerimizin yaptığı değerlendirme sonucunda ödüllendirilecek. Yarışmaya 7-14 yaş arasındaki çocuklar katılabilecek.

    23 Nisan Hürriyeti için başvurular başladı

    YARIŞMAYA KOŞULLARI

    - Yazı: 250 sözcüğü geçmeyecek.
    - Fotoğraf: Konu serbest, ama mesaj veren, anlamlı bir fotoğraf olmalı.
    - Karikatür: Konu serbest, ama mesaj veren, anlamlı bir karikatür olmalı.
    - Yaş sınırı: Yarışmaya 7-14 yaşları arasındakiler katılabilir.
    - Kategoriler: İsteyen birden fazla kategoride katılabilir.
    - Son başvuru tarihi: 15 Nisan 2018 Pazar.

    Çocuklar çalışmalarını hck@hurriyet.com.tr e-posta adresine gönderebilecekler. Kargo ile göndermek isteyenler için adresimiz: Hürriyet Gazetesi, 100. Yıl Mahallesi, 2264 Sokak No: 1 34204 Bağcılar-İstanbul

    Etiketler: Hürriyet Çocuk Kulübü , 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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