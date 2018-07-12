23 bin çocuğa spor eğitimi
Okulların tatile girmesinin ardından yaz okullarında eğitimler devam ediyor. Sarıyer’de düzenlenen ‘Yaz Spor Okulları’nda, 10 yılda 23 bin 500 çocuğa eğitim verildi.
Yaz tatilinde olan öğrenciler yaz okullarındaki etkinliklere katılıyorlar. Sarıyer Belediyesi’nin, her sene düzenlediği Yaz Spor Okulları, 10 yılda 23 bin 500 çocuğa ulaştı. 12 Haziran’da kapılarını açan spor okulları bu yıl, 3 bin 200 öğrenciye eğitim veriyor. Çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlayan Yaz Spor Okulları ile aynı zamanda teknolojinin çocukların üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesi ve yok edilmesi de amaçlanıyor. Küçük yaşlarda sporla tanışan çocuklar, yetenekleri doğrultusunda ilgili branşlara yönlendirilerek gelecekte profesyonel sporcu olabilme fırsatı yakalıyor. Yaz Spor Okulları’nda futbol, kız futbol, voleybol, basketbol, yüzme, judo, tekvando, kick boks, karate, atletizm ve cimnastik olmak üzere 11 branşta eğitim veriliyor.
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