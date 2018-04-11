22 yıllık eğitimci tüm birikimini okuluna harcadı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri22 yıllık eğitimci tüm birikimini okuluna harcadı
GeriEğitim 22 yıllık eğitimci tüm birikimini okuluna harcadı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Eğitim
İHA
11.04.2018 - 16:05, Son Güncelleme:

22 yıllık eğitimci tüm birikimini okuluna harcadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
22 yıllık eğitimci tüm birikimini okuluna harcadı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Aydınlar Köyü'nde bulunan ilk ve ortaokula müdür olarak atanan 22 yıllık öğretmen Ayşe Kargıoğlu, köy okuluna kendi maddi birikimini de harcayarak yaptığı projelerle bölgede örnek gösterilen okul haline getirdi.

Aydınlar Köyü'nde aynı bina içinde bulunan Şehit Suat Petek Helvacı İlkokulu ve Aydınlar Ortaokuluna geçtiğimiz yıl okul müdürü olarak atanan Ayşe Kargıoğlu, prefabrik olan okulun fiziki şartlarını düzeltmek için kendi maddi birikimini de kullanarak kolları sıvadı. Önce geri dönüşüm bahçesi projesi adı altında başlattığı uygulamada okul bahçesinde çocukların hem oyun oynayabileceği hem de görsel açıdan okula renk katan alanlar oluşturdu.

22 yıllık eğitimci tüm birikimini okuluna harcadı

Okul koridorlarını ise çiçeklerle süslediği okul koridorlarının birine botanik sokak, teneffüste ve boş zamanlarda öğrencilerin satranç ve zeka oyunları oynanması için oluşturduğu koridora kültür sokak, matematik terimlerini ve formüllerini görsel olarak duvara ve yere döşediği koridora ise matematik sokağı adı veren okul müdürü, okula kurduğu içerisinde 2 bin kitap bulunan okul kütüphanesiyle de köy okulunu bölgedeki örnek gösterilen okullar arasına sokmayı başardı.

22 yıllık eğitimci tüm birikimini okuluna harcadı

Tüm bunları yaparken kendi maddi birikiminden kullanan Ayşe Kargıoğlu, “Öğrencilere çevre bilincini kazandırmak için geri dönüşüm parkı oluşturduk. Eski otomobil jantları, soba boruları, giyilmeyen kıyafetler kullandık. Okulumuzun görselliğini daha güzel haline getirdik. Amacımız okulumuzu geliştirmek, okulumuzu güzelleştirmek. Her şeyden önce de öğrencilerimizin her alanda kendini geliştirmesini sağlamak. Bunları tabii ki tek başıma yapmadım. Okulumuzdaki tüm idareci arkadaşlarıma, öğretmenlerime ve öğrencilerime çok teşekkür ediyorum. Şimdilerde bölgede hatırı sayılır okullar arasına girmeyi başardık” dedi.

22 yıllık eğitimci tüm birikimini okuluna harcadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

22 yıllık eğitimci tüm birikimini okuluna harcadı

Milli eğitim müdürü sayesinde yeniden okullu oldular

LGS başvuru kılavuzu yayınlandı... LGS'de yanlışlar doğruları götürecek mi?

İsteğe bağlı lise sınavı için başvurular başladı... Son tarih 18 Nisan