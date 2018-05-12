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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Eğitim
12.05.2018 - 10:13, Son Güncelleme:

"2030 yılına kadar 400 milyon çocuk okulsuz kalabilir"

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"2030 yılına kadar 400 milyon çocuk okulsuz kalabilir"

BM Küresel Eğitim Özel Temsilcisi ve eski İngiltere Başbakanı Gordon Brown, dünya genelinde 260 milyon çocuğun okula gidemediğini belirterek, “2030 yılında mevcut trendler devam ederse 11 yaşının üstündeki 400 milyon çocuk eğitimsiz kalacak ve dünyada okul çağındaki çocukların yarısı yani 800 milyonu kaliteli eğitim alamayacak" dedi. Brown ayrıca, dünya genelinde 750 milyon yetişkinin okuma yazma bilmediğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Küresel Eğitim Özel Temsilcisi ve eski İngiltere Başbakanı Gordon Brown, dünya genelinde 260 milyon çocuğun okula gidemediğini ve mevcut trendler devam ederse 2030 yılında 11 yaşın üstündeki 400 milyon çocuğun eğitimsiz kalacağını belirtti.

Brown, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, çocuk işçi, çocuk evlilikleri ve çocuk kaçakçılıklarının önlenmesi ve eğitimin desteklenmesi için 11.5 milyon gencin imza toplayarak uluslararası finansal bir sistem kurulması talebinde bulunduğunu ve bu çağrılara destek verilmesi gerektiğini vurguladı.     

HER ÇOCUĞUN EĞİTİM HAKKI VAR

Her çocuğun eğitim hakkı olduğuna ve okula gitmesi gerektiğine ancak dünyanın eğitim kriziyle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Brown, "Dünya genelinde 260 milyon çocuk okula gidemiyor. 2030 yılında mevcut trendler devam ederse 11 yaşın üstündeki 400 milyon çocuk eğitimsiz kalacak ve dünyada okul çağındaki çocukların yarısı yani 800 milyonu kaliteli eğitim alamayacak" dedi.     

Okul çağındaki çocukların yarısının yeterli seviyede eğitim alamadığını, bazılarının ise okuma yazma dahi bilmediğini belirten Brown, çatışma bölgelerinde ise okula gidemeyen 75 milyon çocuk bulunduğunu, bunların 10 milyonun ise mülteci konumuna düştüğünü anlattı.     

750 MİLYON YETİŞKİN OKUMA-YAZMA BİLMİYOR

Dünya genelinde üçte ikisi kadın, 750 milyon yetişkinin de okuma yazma bilmediğine işaret eden Brown, eğitim için uluslararası finansal bir sistem kurulması ve eğitime yatırım yapılması çağrısında bulundu.     

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