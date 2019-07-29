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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
29.07.2019 - 13:09, Son Güncelleme:/

2020'de bu mesleklerin yıldızı parlayacak

Bu yıl üniversiteye adım atacak gençler, 2020’lerin ortalarında mezun olacak. Dolayısıyla o dönemde hangi mesleklerin yükseleceğini bilmekte fayda var. ABD’li kariyer ve iş danışmanlığı platformu Robert Half, 2020’lerin gözde mesleklerini sıralıyor. Özetle yazılım ve yeni yükselen işletme alanları öne çıkıyor.

2020'de bu mesleklerin yıldızı parlayacak
Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr

İşte 2020’lerde yıldız gibi parlayacak meslekler:

- MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRİCİSİ: Gün içinde cep telefonunuzla neler yaptığınızı düşünün. Kaç uygulama kullanıyorsunuz? Bu, 2020’lerde daha da artacak. Yani mobil uygulama geliştiricilerine yeni iş kapıları açılacak. ABD İstihdam Ofisi’nin verileri, bu alanın 2026’ya kadar yaklaşık yüzde 25 büyüyeceğini söylüyor. Türkiye’de mobil yazılım geliştiriciliği diye bir program yok. Ancak uzmanlaşmak isterseniz, bilgisayar ve yazılım mühendisliği ile yazılım mühendisliği programlarına göz atabilirsiniz.

- VERİ MİMARI: Bu mesleği ilk defa duyuyor olabilirsiniz. Genel tanımla bu profesyoneller veri tabanlarının yönetilebilir hâle getirilmesinden sorumlu. Özellikle nesnelerin interneti (loT) teknolojisi sayesinde birbiriyle bağlantılı cihazlar hayatımıza girdi. Dolayısıyla ulaşılabilir veri hızla büyüyor. Bunların yönetilmesi ve anlam ifade etmesi için iş dünyasının onları dönüştürecek veri mimarlarına ihtiyacı var. Türkiye’de böyle bir program yok. Ancak bilgisayar ve yazılım mühendisliğinin ardından bu alanda ilerlemek kolaylaşabilir.

- İŞ ZEKÂSI UZMANI: Bu uzmanlar, şirketlerin stratejilerini elde edilen veriler ve analizlerle belirliyor ve müşteri bilgilerini derinlemesine inceliyor. Böylelikle şirket kararlarında yöneticilere kılavuzluk yapıyorlar. Bu alanda çalışanların pazarlama, işletme, insan kaynakları gibi birçok alanda bilgi sahibi olması bekleniyor. Güçlü iletişim becerileri de fark yaratıyor. Bu alan için işletme, işletme mühendisliği, işletme yönetimi gibi programları seçebilirsiniz.

- KULLANICI DENEYİMİ TASARIMCISI: Bir ürünün kullanıcıyı nasıl hissettirdiğine odaklanan uzmanlar, deneyimlerimizi veri ve analizlerle yorumluyor. Elde edilen veriler, şirketlerin kârlılıklarını doğrudan etkiliyor. İsteyenler pazarlama, endüstri mühendisliği ve işletme gibi alanları tercih edebilir. Yüksek lisansta da kullanıcı deneyimi tasarımı programıyla uzmanlaşmak mümkün.

- SİSTEM ANALİSTİ: Yazılım ve donanım analizlerinin yanı sıra şirket sistemlerinin aksamadan ilerlemesinde rol alıyorlar. Verilere göre bu alan 2026’ya kadar yüzde 9 büyüyecek. Bilişim sistemleri, endüstri, bilgisayar ve yazılım mühendislikleri gibi birçok program, bu alanda çalışmak isteyenler için uygun. Yüksek lisansla daha da derinleşebilirsiniz.

- DİJİTAL PAZARLAMA UZMANI: Sosyal medyanın 2000’lerin ortasından itibaren hızlı yükselişi, özellikle pazarlamada yeni alanların da doğmasını sağladı. Dijital pazarlama uzmanları kampanya stratejileri, pazar ve internet analizleriyle şirketlere yön veriyor. Lisansta işletme ve pazarlama gibi programlardan mezun olursanız, uzmanlık için altyapı kazanmış olursunuz.

- DİJİTAL STRATEJİST: İşletme dünyasında bir şirketin hedefleri ile müşterilerin beklentileri arasında denge kurulması gerekir. Bunun için uygun pazarlama stratejileri ve kampanyalar çok önemli. Bu konuda ilerlemek için web analizleri ve optimizasyonun yanı sıra internet dünyasına da hâkim olmalısınız. Bu meslek işletme, yazılım, yönetim ve pazarlama gibi birçok alanda kendinizi geliştirmenizi talep ediyor. Bu dallardan birinde eğitim alabilirsiniz.

- İŞ ANALİSTİ: Bu, işletme ve bilişim teknolojileri alanlarının örtüştüğü bir meslek. Daha doğru ifadeyle bu alandaki profesyoneller, her iki alan için bir köprü görevi görüyor. Hem bir şirketteki takımların ihtiyaçlarını belirliyor, hem de buna göre departmanlararası işbirliklerinin yapılmasını sağlayarak gerekli verileri analiz ediyor. İşletme gibi bölümlerde eğitim alarak bu dalda ilerleyebilirsiniz.

- MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETİCİSİ: Şirketler ürün veya hizmetlerini satmanın yanı sıra sadık müşteri kitlesini korumak için de müşteri hizmetlerine özel bir önem veriyor. Bu nedenle müşterilerden gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulması için bu alandaki profesyonellerin becerilerine ihtiyaç duyuyor. ABD İstihdam Ofisi’ne göre bu alan 2026’ya kadar yüzde 5 büyüyecek. İsteyenler işletme, pazarlama, medya ve halkla ilişkiler gibi lisans programlarını tercih edebilir.

GELECEĞİN MESLEKLERİ KILAVUZDA
Çok konuşulan geleceğin meslekleri bu yıl 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda da yerini aldı. Adaylar, bu yıl ilk defa öğrenci alacak yeni bölümler için tercihte bulunabilecek. İşte bu bölümlerden bazıları:

BÖLÜMKONTENJAN
Atık yönetimi41
Bilgi güvenliği teknolojisi23 lisans
634 önlisans
Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve antisepsi21
Dijital medya ve pazarlama80
Endüstriyel hammaddeler işleme teknolojisi30
Ev tekstili tasarımı40
Fotonik41
Hibrid ve elektrikli taşıtlar teknolojisi41
İletişim tasarımı ve yeni medya30
Pastacılık ve ekmekçilik20
Politika ve ekonomi40
Seramik tasarımı30
Spor bilimleri60
Su ürünleri işleme teknolojisi20
Uluslararası ulaştırma sistemleri23
Üç boyutlu modelleme ve animasyon40
Yapay zekâ mühendisliği40
Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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