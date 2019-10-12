2020 yılı araştırmacı hareketliliği bursu için başvuru başladı
Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği’nin verdiği 2020 yılı araştırmacı hareketliliği burs programı başvuruları açıldı. Adaylar, programa 25 Kasım’a kadar başvurabilecek.
Fransa Türkiye Büyükelçiliği’nin 2020 araştırmacı hareketliliği bursları için adaylık başvurusu ilanlarına başlandı. Doktora öğrencileri için, genç araştırmacılar için ve davetli öğretim üyeleri için hareketlilik bursları olarak üç farklı finansman bulunuyor. Hareketlilik bursları Türk araştırmacılar için akademik kariyerlerinin farklı aşamalarında Fransız araştırma ekipleriyle etkileşim içinde bulunmalarına olanak sağlıyor. İleri düzeyde araştırma bursu olan bu program, Fransa ve Türkiye arasında yeni bilimsel işbirliklerinin doğmasının başlangıcı olmayı hedefliyor. Adaylar, başvurularını 25 Kasım’a kadar yapabilecek.
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