2019-YKS milli sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM; 2019-YKS Kılavuzu’na göre yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Kayıt işlemleri 7-11 Ekim tarihleri arasında yapılacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme merkezi (ÖSYM), 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu’na göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yapılan yerleştirme işlemlerini tamamladı. Yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin http://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C.Kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından yapılacak. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye 7-11 Ekim 2019 tarihleri arasında başvurmaları gerekiyor.
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