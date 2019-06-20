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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
20.06.2019 - 16:52, Son Güncelleme:/

2019-YKS kontenjanları belli oldu

YÖK, 2.5 milyon adayın heyecanla beklediği 2019-YKS üniversite kontenjanlarını açıkladı. Buna göre, önlisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim programları için 2019 yılında 835 bin 66 kontenjan belirlendi. Açıköğretim kontenjanları da dahil edildiğinde bu yılki toplam kontenjan sayısı, 1 milyon 7 bin 191'e ulaştı.

2019-YKS kontenjanları belli oldu
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Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) açıklamasına göre 2019-YKS kontenjanları belli oldu. Buna göre, önlisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim programları için bu yıl toplam 835 bin 66 kontenjan ayrıldı. 

İşte YÖK'ten yapılan açıklama:
Ülkenin ihtiyacı, istihdam imkânları, yükseköğretim kurumlarının kapasitesi, öğrenci temayülleri ve yükseköğretimde niteliği artırma önceliği gibi dikkate alınan çok sayıda parametreler doğrultusunda (uzaktan öğretim dahil, okul birincisi kontenjanları hariç olmak üzere), önlisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim programları için 2019 yılında 835 bin 66 kontenjan belirlendi.

DEVLETTE 334 BİN, VAKIFTA 81 BİN LİSANS 
Devlet üniversitelerinde 288 bin 821 önlisans, 344 bin 368 lisans, 25 bin 509 özel yetenek olmak üzere toplam 658 bin 698 kontenjan ayrıldı.

Vakıf yükseköğretim kurumlarında 74 bin 735 ön lisans, 81 bin 506 lisans, 3 bin 843 özel yetenek olmak üzere toplam 160 bin 84, KKTC ve diğer yurtdışı üniversitelerinde 3 bin 985 ön lisans, 11 bin 246 lisans, 1.053 özel yetenek olmak üzere toplam 16 bin 284 kontenjan verildi.

ÖNLİSANSA TOPLAM 367 BİN KONTENJAN 
Buna göre; ön lisansta 367 bin 541, lisansta 437 bin 120, özel yetenekte 30 bin 405 olmak üzere toplamda 835 bin 66 kontenjan var.

AÇIKÖĞRETİMDE 172 BİN KONTENJAN BULUNUYOR

Açıköğretim fakültelerinde ise 137 bin 975 önlisans, 34 bin 150 lisans olmak üzere toplam 172 bin 125 kontenjan verildi. YÖK'ten yapılan açıklamada, açıköğretim kontenjanlarında yeni bir planlamaya geçildiği belirtilerek, "Bunda istihdam kadar Yeni YÖK’ün başlattığı açıköğretimle ilgili son dört senedir sürdürülen nitelik artırıcı düzenleme sürecinin devamına yönelik politikalar rol oynadı. Önümüzdeki yıldan itibaren açıköğretimin özünde olan 'hayat boyu öğrenme' fonksiyonu daha belirgin hale getirilecek ve açıköğretim programlarıyla ilgili son yıllarda artan olumlu algı daha da üst düzeye çıkarılacak" denildi.

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