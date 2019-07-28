2019 yılının güncel okula başlama yaşı kaç? Çocuğum hangi okula gidecek?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın güncel olarak yayımladığı okula başlama yaşı birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Çocuğum hangi okula gidecek sorusuna, bakanlığın yayımladığı otomasyon üzerinden cevap alabilecek olan veliler, çocuklarının kaç yaşında ilkokula ve anaokuluna başladığını da görebilecek. İşte, çocuğum hangi okula gidecek ve okula başlama yaşı kaç sorusunun cevabı
Çocuğum hangi okula gidecek sorusu birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. İşte, çocuğum hangi okula gidecek sorusunun cevabı ve ilkokula başlama yaşı hakkında güncel ve en yeni bilgiler
2013 YILINDA DOĞANLAR İÇİN ZORUNLU İLKOKUL ÇAĞI
|DOĞUM AYI
|EYLÜL 2019 İTİBARİ İLE KAÇ AYLIK?
|KAYIT DURUMU
|OCAK
|80
|İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
|ŞUBAT
|79
|İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
|MART
|78
|İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
|NİSAN
|77
|İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
|MAYIS
|76
|İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
|HAZİRAN
|75
|İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
|TEMMUZ
|74
|İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
|AĞUSTOS
|73
|İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
|EYLÜL
|72
|İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
|EKİM
|71
|VELİ İSTEĞİ İLE 1 YIL ERTELENEBİLİR
|KASIM
|70
|VELİ İSTEĞİ İLE 1 YIL ERTELENEBİLİR
|ARALIK
|69
|VELİ İSTEĞİ İLE 1 YIL ERTELENEBİLİR
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÇAĞI İÇİN 2014 YILINDA DOĞANLAR
|DOĞUM AYI
|EYLÜL 2019 İTİBARİ İLE KAÇ AYLIK?
|KAYIT DURUMU
|OCAK
|68
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU ANCAK VELİ İSTEĞİ İLE İLKOKULA 1 YIL ERKEN BAŞLAYABİLİR
|ŞUBAT
|67
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU ANCAK VELİ İSTEĞİ İLE İLKOKULA 1 YIL ERKEN BAŞLAYABİLİR
|MART
|66
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU ANCAK VELİ İSTEĞİ İLE İLKOKULA 1 YIL ERKEN BAŞLAYABİLİR
|NİSAN
|65
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
|MAYIS
|64
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
|HAZİRAN
|63
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
|TEMMUZ
|62
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
|AĞUSTOS
|61
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
|EYLÜL
|60
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
|EKİM
|59
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
|KASIM
|58
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
|ARALIK
|57
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÇAĞI İÇİN 2015 YILINDA DOĞANLAR
|DOĞUM AYI
|EYLÜL 2019 İTİBARİ İLE KAÇ AYLIK?
|KAYIT DURUMU
|OCAK
|56
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|ŞUBAT
|55
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|MART
|54
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|NİSAN
|53
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|MAYIS
|52
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|HAZİRAN
|51
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|TEMMUZ
|50
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|AĞUSTOS
|49
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|EYLÜL
|48
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|EKİM
|47
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|KASIM
|46
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|ARALIK
|45
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÇAĞI İÇİN 2016 YILINDA DOĞANLAR
|DOĞUM AYI
|EYLÜL 2019 İTİBARİ İLE KAÇ AYLIK?
|KAYIT DURUMU
|OCAK
|44
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|ŞUBAT
|43
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|MART
|42
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|NİSAN
|41
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|MAYIS
|40
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|HAZİRAN
|39
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|TEMMUZ
|38
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|AĞUSTOS
|37
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|EYLÜL
|36
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|EKİM
|35
|KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIM EVLERİNE GİDEBİLİRLER
|KASIM
|34
|KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIM EVLERİNE GİDEBİLİRLER
|ARALIK
|33
|KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIM EVLERİNE GİDEBİLİRLER
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