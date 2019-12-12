2019 YDUS sınava giriş belgeleri açıklandı!
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-YDUS) sınav giriş belgeleri, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Adaylar, ÖSYM'nin AİS ekranından sınava giriş belgelerini görüntüleyebilecek. İşte, 2019 YDUS sınava giriş belgeleri hakkında detaylı bilgiler
2019 YDUS sınava giriş belgeleri ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayımlandı.
22 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (2019-YDUS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 12 Aralık 2019 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.
22 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-YDUS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
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