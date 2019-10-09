2019-YDS/3 Başvurularının yapılacağı tarih açıklandı.. İşte başvuru ücretleri ve detayları
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sınavının tarihi ve başvuru detayları açıklandı. ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre 2019 yılının aralık ayında gerçekleştirilecek sınav için başvuru işlemlerinin tarihi duyuruldu. İşte Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sınavının yapılacağı tarih ve başvuru detayları
Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaptıktan sonra sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi içinde mutlaka kontrol ediniz. Aday başvuru kayıt bilgilerinizin dökümünü edinerek sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklayınız.
• Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması sınava başvuru için yeterli değildir. Sınav ücretini süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından, sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak ve işleme alınmayacaktır.
• Sınav günü saat 10.00’a kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacaktır. Sınava başvuran adaylar, Kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar.
ÖSYM tarafından sınavlarla ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler, ÖSYM’nin internet sayfasından kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle ilgililerin ÖSYM’nin internet sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır. 6114 sayılı Kanun’un 7. maddesinin 5. fıkrası gereği sınav/yerleştirme ile ilgili açıklama ve duyurular, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sayfasından yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
2019 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3), 01 Aralık 2019 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 09-16 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10:00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2019-YDS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Kılavuzda yer alan ücretlerin dışında; yeniden şifre edinme, sonuçlara veya sorulara itiraz vb. nedenlerle, adaylardan alınacak diğer ücretler, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ÖSYM’nin internet sayfasından kamuoyuna duyurulur. Başvuru merkezleri ve bankalar tarafından, kılavuzda ve ÖSYM’nin internet sayfasında belirtilen ücretlerin dışında herhangi bir işlem için adaylardan ücret talep edilemez.
Başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez/devredilmez. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaya aittir.
Başvuru merkezleri tarafından başvurusunu tamamlayan adaydan sadece başvuru hizmeti ücreti alınır, başvuru esnasında verilen şifre için ayrıca ücret alınmaz. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından başvuru hizmeti ücreti ile sınav ücreti alınmaz (Geç Başvuru Günü yapılan başvurular bu kapsam dışındadır. Geç Başvuru Günü yapılan başvurularda adaydan sınav ücreti alınır.).
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