2019-TUS sonuçları açıklandı
ÖSYM, 1 Eylül’de yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2. Dönem) sonuçlarını açıkladı. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 1 Eylül’de yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2. dönem) sonuçlarını açıkladı, cevap kağıtlarını da erişime açtı. Adaylar, sonuçları ‘http://sonuc.osym.gov.tr’ adresinden öğrenebilecek.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ÖSYM takvimine göre 26 Eylül’de açıklanması beklenen 2019-TUS 2. dönem sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Aygün, “Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sitemizden öğrenebilir Sonuçların hekimlerimize, ailelerine ve tüm sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim” dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle