2019-TUS 2. Dönem: TUS tercihlerinin tarihleri belli oldu.. İşte sınav ücretleri ve detaylar
2019-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2. Dönem) tercih işlemleri, 23-31 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.Tercih işlemi 31 Ekim 2019 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır
Yerleştirme işleminde, 2019-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.
Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaparak sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi içinde kontrol ediniz. Aday başvuru kayıt bilgilerinizin dökümünü edinerek sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklayınız. Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması başvuru için yeterli değildir. Sınav
ücretini başvuru süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak ve işleme alınmayacaktır.
Adaylar, sabah oturumunda saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY) uyarınca hazırlanan bu kılavuzun uygulanması, T.C. Sağlık Bakanlığınca uygun bulunmuştur. Bu kılavuz, sınavla ilgili başvuru, sınav ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve yerleştirme esaslarını kapsamaktadır. Sınava başvuran adaylar, Kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar.
TUS TERCİHLERİ İLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN
6114 sayılı Kanun’un 7. maddesinin 5. fıkrası gereği sınav/yerleştirme ile ilgili açıklama ve duyurular, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sayfasında yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM tarafından sınav/yerleştirmelerle ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler, ÖSYM’nin internet sayfasından kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle ilgililerin ÖSYM’nin internet sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır.
1. DÖNEM SINAV TARİHİ : 24 Şubat 2019
1. DÖNEM BAŞVURU TARİHLERİ : 03 – 10 Ocak 2019
(Ücret ödeme için son gün, 11 Ocak 2019)
2. DÖNEM SINAV TARİHİ : 1 Eylül 2019
2. DÖNEM BAŞVURU TARİHLERİ : 17 Temmuz -24 Temmuz 2019
(Ücret ödeme için son gün, 25 Temmuz 2019)
TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 150 dakika
KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ SAATİ VE SÜRESİ : 14.45, 150 dakika
SINAV ÜCRETLERİ
TEMEL TIP BİLİMLERİ : 216,00 TL
KLİNİK TIP BİLİMLERİ : 216,00 TL
TUS 1. DÖNEM GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 24 Ocak 2019 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)
TUS 2. DÖNEM GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 1 Ağustos 2019 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)
TUS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETLERİ
TEMEL TIP BİLİMLERİ : 324,00 TL
KLİNİK TIP BİLİMLERİ : 324,00 TL
EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ : 20,00 TL
DİKKAT! Kılavuzda yer alan ücretlerin dışında; yeniden şifre edinme, sonuçlara veya sorulara itiraz, vb. nedenlerle, adaylardan alınacak diğer ücretler, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ÖSYM’nin internet sayfasından kamuoyuna duyurulur. Başvuru merkezleri ve bankalar tarafından, kılavuzda ve ÖSYM’nin internet sayfasında belirtilen ücretlerin dışında herhangi bir işlem için adaylardan ücret talep edilemez. Başvurusunu veya tercihini yapmayan, başvurusu veya tercihi geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez/devredilmez.
Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaya aittir. Başvuru merkezleri tarafından başvuru işlemini yapan adaydan sadece başvuru hizmeti ücreti alınır, başvuru esnasında verilen şifre için ücret alınmaz. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından başvuru hizmeti ücreti ile sınav/ek yerleştirme ücreti alınmaz. (Geç Başvuru Günü yapılan başvurular bu kapsam dışındadır. Geç Başvuru Günü yapılan başvurularda adaydan sınav ücreti alınır.)
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