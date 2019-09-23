2019-Mühendislik Tamamlama Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
2019 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına (2019-Mühendislik Tamamlama) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 23 Eylül 2019 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili Üniversite tarafından 24-30 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
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