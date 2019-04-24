2019 LGS örnek soruları yayımlandı! İşte, MEB'in 7. LGS örnek soruları kitapçığı
Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 1 Haziran'da gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 7. örnek soru kitapçığı yayımlandı. Soru kitapçığında, sayısal testte 20, sözel testte 25 olmak üzere toplam 45 soruya yer verildi. İşte, MEB'in 7. LGS örnek soruları kitapçığı ve LGS örnek soruları...
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB), yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik yedinci örnek soru kitapçığı yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin yedinci örnek soru kitapçığında, sayısal testte 20, sözel testte 25 olmak üzere 45 soruya yer verildi. İşte, MEB'in LGS örnek soruları...
Yeni örnek soru kitapçığına, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "http://odsgm.meb.gov.tr/" internet adresinden erişilebiliyor.
Merkezi sınava yönelik daha önce 2018 Ekim, Kasım ve Aralık ile 2019 Ocak, Şubat ve Mart aylarında örnek soru kitapçıkları yayımlanmıştı.
SAYISAL ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYIN
SÖZEL ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYIN
LGS NE ZAMAN?
Ortaöğretim eğitimini tamamlayıp liseye geçmek isteyen milyonlarca öğrencinin gireceği Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 01 Haziran 2019 Cumartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek. Sınavda başarılı olan öğrenciler adres gözetmeksizin istedikleri okullara yerleşebilecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle