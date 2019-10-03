2019-EUS sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı
Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS) sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından açıklanan sonuçlar resmi internet sitesinden de duyuruldu. İşte EUS sınav sonuçları sorgulama ekranı
21 Eylül 2019 tarihinde uygulanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (2019-EUS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 03 Ekim 2019 tarihinde saat 14.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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