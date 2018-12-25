2019 engelli öğretmen atama takvimi belli oldu
EKPSS puan üstünlüğüne göre MEB, 500 engelli öğretmen ataması yapacak. Adayların 2016 veya 2018’de yapılan EKPSS’den 50 ve daha üzeri puan almış olması gerekiyor. Atamalar 1 Şubat’ta yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) katılan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre, 500 öğretmen kadrosu için atama yapacak. Başvuru için ‘mebbis.meb.gov.tr’ ‘personel.meb.gov.tr’ adreslerinde yer alan elektronik başvuru formunun doldurulması ve çıktısının herhangi bir il milli eğitim müdürlüğüne onaylatılması gerekiyor.
2019 ENGELLİ ÖĞRETMEN ALIM TAKVİMİ
İl ve alan bazlı kontenjanların ilan edilmesi: 22 Ocak
Başvuruların alınması ve onaylanması: 23-29 Ocak
Atamaların yapılması: 1 Şubat
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