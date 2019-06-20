2019-DGS giriş belgeleri internette
ÖSYM, 30 Haziran'da yapılacak 2019-DGS’nin giriş belgelerini internet sitesinde yayımladı. Adaylar, giriş belgelerine ‘https://ais.osym.gov.tr’ adresinden ulaşabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 30 Haziran'da yapılacak meslek yüksekokulları ile açıköğretim önlisans programları mezunlarının lisans öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2019-DGS) giriş belgeleri, adayların erişimine açıldı. Adaylar, 2019-DGS’ye girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine, ÖSYM'nin ‘https://ais.osym.gov.tr’ internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
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