2019-DGS ek yerleştirme tercihleri 1 Ekim'de başlıyor
İki yıllık önlisans programlarından mezun olan ve dört yıllık lisans öğretimine geçmek isteyenlerin girdiği 2019-DGS çerçevesinde yapılacak ek yerleştirmeler için tercihler yarından itibaren alınmaya başlanacak. Başvurular 7 Ekim’e kadar sürecek. Adaylar 30 tercih yapabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), iki yıllık önlisans programlarından mezun olan ve dört yıllık lisans öğretimine geçmek isteyenlerin girdiği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) çerçevesinde yapılacak ek yerleştirme için tercihleri 1 Ekim'den itibaren almaya başlayacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 2019-DGS ek yerleştirme tercihleri, 7 Ekim'e kadar sürecek. Tercihler, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.trinternet adresinden bireysel olarak, TC kimlik numaraları ve şifreleriyle elektronik ortamda yapılacak. Postayla gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacak. Ek yerleştirme için tercih ücreti 20 TL olacak. Adaylar, tercih ücretini 8 Ekim saat 23.59’a kadar internet üzerinden yatırabilecek. Süresi içinde ücretini yatırmayan adayların yaptığı tercihler geçersiz sayılacak. Şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacak. 2019-DGS sonucu herhangi bir yükseköğretim programına girmiş olan adaylar ek yerleştirme tercihi yapamayacak. Tercih yapabilmek için, 2019-DGS’ye girmiş ve merkezi olarak hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekiyor.
30 TERCİH YAPILABİLECEK
Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacak. Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabilecek. 2019-DGS Ek Yerleştirme ile ilgili tablolar ÖSYM’nin internet sayfasından yayımlandı. 2019-DGS Ek Yerleştirme için ayrıca bir kılavuz hazırlanmayacak.
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