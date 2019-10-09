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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
09.10.2019 - 10:49, Son Güncelleme:/

2019 DGS ek tercih sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?

DGS ek yerleştirme sürecine dahil olabilmek için ek tercih başvurusunda bulunan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. DGS ek tercih sonuçları, ÖSYM'nin değerlendirme işlemlerini tamamlamasının ardından erişime açılacak. Peki, DGS ek tercih sonuçları için açıklanması beklenen tarih ne zaman olacak? İşte, ek yerleştirme sonuçları hakkında adayların merakla beklediği o tarih hakkında detaylı bilgiler

2019 DGS ek tercih sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
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DGS ek tercih işlemleri 7 Ekim tarihinde sona ermişti. Bu sürecin tamamlanmasının ardından adayların tüm dikkati DGS ek tercih sonuçlarına çevrildi. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, DGS ek tercih sonuçları hakkında merak edilen bazı bilgiler 

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 DGS ek tercih işlemleri, 7 Ekim Pazartesi günü sona erdi. Geçtiğimiz yıl 14 Eylül tarihinde sona eren DGS ek tercihleri için sonuçlar 20 Eylül tarihinde açıklanmıştı. Bu bilgiler göz önünde bulundurulursa, bu yıl DGS ek tercih sonuçlarının 13-14 Ekim tarihlerinde açıklanacağı söylenebilir.

KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS ek tercih sonuçlarının 13-14 Ekim tarihlerinde açıklanması halinde, okul kayıtlarının 14 Ekim Pazartesi günü itibariyle alınabileceği söylenebilir. 

HANGİ BÖLÜMLER TERCİH EDİLEBİLDİ?

Adayların hangi bölümlere geçiş yapabileceği, tercih kılavuzunda yer alacak tablolarla göz önünde bulunduruldu. Adaylar, tercihlerini sadece bu tablolarda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak lisans programlarından yaptı.

GEÇTİĞİMİZ YIL 94 BİN ADAY YERLEŞMİŞTİ

DGS ek tercih sonuçlarına göre geçtiğimiz yıl 180 bin 717 aday tercih yapmış, 94 bin 388 aday bir programa yerleşmişti. 35 bin 746 kişilik kontenjan ise boş kalmıştı. 

94 bin 388 adaydan 65 bin 832'si ise açıköğretim programlarına yerleşirken, 20 bin 86 aday örgün eğitime dahil oldu. 35 bin 746 kişilik boş kontenjanın 33 bin 818'ini ise açıköğretim programları oluşturdu.

GEÇTİĞİMİZ YILIN TABAN VE TAVAN PUANLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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