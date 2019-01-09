2019 BİLSEM öğretmen başvurusu alınmaya başlandı! Başvuru nasıl yapılır?

BİLSEM öğretmen başvurusu yapacak olan adaylardan, başvuru tarihi itibarıyla Bakanlık kadrolarında adaylık dahil 3 yıl öğretmen olarak görev yapmış olma şartı aranacak.

Öğretmen olarak görev yapmakta olduğu ilin bilim ve sanat merkezinde alanında kontenjan bulunması ve 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen Ek 1: Atama Yapılacak Alanlar Çizelgesi’nde yer alan bir alanda başvuru tarihi itibarıyla öğretmen olarak görev yapıyor olmak diğer bir kıstas olacak.

Ayrıca BİLSEM öğretmen adaylarından zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumuna atanacaklar bakımından, Milli

Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Yönetmeliğine göre ,atama takviminde belirtilen atama tarihi esas alındığında zorunlu çalışma yükümlülüğü tamamlanmış, zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulmuş ya da zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olmak şartı da aranacak.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

2.1. Başvuruda bulunacak öğretmenler, elektronik başvuru formuna http://mebbis.meb.gov.tr adresine kişisel kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra“Başvuru İşlemleri” seçeneğine tıklayarak ulaşabileceklerdir.



2.2. Elektronik başvuru formu öğretmenler tarafından doldurulacaktır.



2.3. Başvuru yapan öğretmenler puan aldıkları Ek 2: Değerlendirme Kriterleri Formu’nda yer alan tüm kriterlere ilişkin belgeleri görevli oldukları okul/ kurum müdürlüklerine teslim edeceklerdir.



2.4. Okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğü ve il millî eğitim müdürlüğü başvuran adayların başvurularını silsile yoluyla http://mebbis.meb.gov.tr adresinden “Başvuru gerçekleştirilmiştir.” şeklinde onaylayacaklardır. Ek 2: Öğretmen Değerlendirme Kriterleri

Formu üzerinden belgelerin geçerliliği kontrol edilmeyecektir. Belgelerin geçerliliği konusundaki sorumluluk, Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi il öğretmen değerlendirme komisyonu üyeleri ve görevleri başlıklı 34. maddesinde belirtilen “başvuran adayların başvuru

belgelerini öğretmen değerlendirme kriterleri üzerinden incelemek” hükmü ile il öğretmen değerlendirme komisyonuna verilmiştir.



2.5. Okul/kurum müdürlüğü MEBBİS modülünde “Başvuru gerçekleştirilmiştir.” şeklinde onaylanan başvuru formunun iki adet çıktısını alarak başvuru yapan öğretmene imzalatacaktır. İmzalatılan belgenin bir nüshası öğretmene verilecek, diğer nüshası tüm ekleriyle birlikte il millî eğitim müdürlüğüne silsile yoluyla gönderilecektir.



2.6. İl millî eğitim müdürlüğü başvuru formunu ve forma ait tüm ekleri il öğretmen değerlendirme komisyonuna teslim edecektir.



2.7. Başvuru süresi içinde belgelerin onayı ile il öğretmen değerlendirme komisyonuna ulaştırılmasıyla ilgili takip işlemlerinden başvuru yapan öğretmen sorumludur.

2.8. Onaylanmış başvuru formunu yanlış doldurup daha sonra düzeltilmesini yazılı olarak talep eden öğretmenlerin taleplerinin uygun olması durumunda onay birimi tarafından değerlendirilerek talep doğrultusunda gerekli işlemler başvuru süresi içinde yapılacaktır.

2.9. Başvuru ve onay işlemleri internet ortamından takip edilebilecektir.

DEĞERLENDİRMELER NASIL YAPILIYOR?

1) Onay birimlerinin onay işlemini tamamlamalarından sonra atama takvimi doğrultusunda başvurular il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirmeye alınacaktır.



2) Değerlendirmede, başvuru formunda puan alınan her bir kritere ilişkin eklenen belgeler kontrol edilecektir. Eksik ya da geçersiz belge tespit edilmesi durumunda ilgili kriterden alınan puan değerlendirme dışı bırakılacaktır.



3) İldeki bilim ve sanat merkezlerinde kontenjan bulunmayan alanlarda yapılmış başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.



4) Ek 2: Değerlendirme Kriterleri Formu doğrultusunda kriter ve belge kontrolü sonuçlarına göre alanlar bazında belirlenen gerekçeli puan listesi, en yüksek puan alan öğretmenden başlamak üzere il millî eğitim müdürlüklerince internet sitesinden ilan edilecek ve

Bakanlığa bildirilecektir.



5) Ek 2: Değerlendirme Kriterleri Formu üzerinden yapılan değerlendirme sonuçlarına ait itirazların il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilmesi sonucunda alanlar bazında belirlenen gerekçeli puan listesi, en yüksek puan alan öğretmenden başlamak üzere il millî eğitim müdürlüklerince internet sitesinden ilan edilecek ve Bakanlığa bildirilecektir.



6) Sözlü sınava hak kazanan adayların listesi, Ek 2: Değerlendirme Kriterleri Formu’ ndan elde edilen puanlar doğrultusunda ildeki bilim ve sanat merkezlerinin alanlar bazındaki kontenjanın 3 (üç) katı olacak şekilde en yüksek puandan başlamak üzere belirlenecek ve

Bakanlık tarafından yayımlanacaktır.



7) Sözlü sınava girecek adayların sınava ilişkin tarih, saat ve yer bilgileri Bakanlıkça ilan edilecektir.

SÖZLÜ SINAV NASIL YAPILIYOR?

1) Sözlü sınav; Bakanlıkça belirlenen bölge merkezlerinde, bölge sözlü sınav komisyonları tarafından yapılacaktır.



2) Sözlü sınava katılacak öğretmenler sözlü sınav tarihinde valiliklerce “görevli izinli” sayılacaktır. Bakanlıkça kendilerine herhangi bir yolluk veya yevmiye ödenmeyecektir.

3) Sözlü sınav, Ek 3: Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme Sözlü Sınav Değerlendirme Formu’na göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

TERCİHLER VE ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

1) Sözlü sınava giren adayların tercih yapmaya esas puanları, il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından Ek 2: Değerlendirme Kriterleri Formu üzerinden belirlenen puanın %60’ı ile sözlü sınavdan alınan puanın %40’ı toplanarak belirlenecektir.



2) Sözlü sınava girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.



3) Alanlara göre sözlü sınava giren adayların tercih yapmaya esas puanları, Bakanlık tarafından http://www.meb.gov.tr/ adresinde yayımlanacaktır.



4) Tercih yapmaya esas puanı 40 ve üzeri olan adaylar, atama döneminde görev yaptıkları ilde alanlarında kontenjan bulunan bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecektir.



5) Adayların tercihleri doğrultusunda atamalar, alanlara göre tercih yapmaya esas puan üstünlüğüne göre atama t akviminde belirtilen tarihler arasında Bakanlıkça yapılacaktır.



6) Adayların tercihleri doğrultusunda tercih yapmaya esas puanların eşitliği hâlinde Ek 2: Değerlendirme Kriterleri Formu puanı fazla olan adaya öncelik verilecektir. Eşitliğin bozulmaması durumunda hizmet süresi az olan adayın atamasına öncelik verilecektir. Eşitliğin

devamı hâlinde atanacak aday Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek kura ile belirlenecektir.



7) 40 ve üzeri puan almış adaylardan ataması gerçekleşmeyenlerin puanları geçerliliğini yitirecektir.



8) Atama sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmî internet sitesinde ilan edilecektir.