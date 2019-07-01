2019 Ankara LGS yüzdelik dilimleri! Ankara liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimi
Ankara LGS yüzdelik dilimleri, tercih aşamasında bölgede ikamet eden birçok öğrencinin araştırdığı husus olmaya başladı. Ankara'da sınavla öğrenci alan okulların hangi yüzdelik dilimlere göre öğrenci aldığını merak eden öğrenciler, kendi sahip olduğu yüzdelik dilimlere göre işlemlerini gerçekleştirecek. İşte, Ankara yüzdelik dilimler ve sınavla öğrenci alan okullar listesi
Ankara'da liselerin yüzdelik dilimleri merakla araştırılan hususlar arasında yer almaya başladı. Bölgede yer alan ilçelere göre listelenen yüzdelik dilimler, okul türleri ve alan adları, görüntülenebilecek unsurlar arasında yer alacak. İşte, LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgiler
AŞAĞIDAKİ YÜZDELİK DİLİM TABLOSUNU PDF OLARAK GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
LGS TERCİHLERİ E-OKUL ÜZERİNDEN ALINACAK
Öğrencilerin LGS tercihleri, veliler ya da eğitimciler tarafından yapılabilecek. Bu tercihler, öğrenci okul numarası gibi bilgilerle E-Okul sistemine yapılacak olan girişin ardından gerçekleşecek. 1 milyondan fazla öğrencinin tercih işlemlerini yapması ve İlk gün olması dolayısıyla E-Okul sisteminde ilk gün yoğunluk yaşanması bekleniyor.
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