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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
01.07.2019 - 11:53, Son Güncelleme:/

2019 Ankara LGS yüzdelik dilimleri! Ankara liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimi

Ankara LGS yüzdelik dilimleri, tercih aşamasında bölgede ikamet eden birçok öğrencinin araştırdığı husus olmaya başladı. Ankara'da sınavla öğrenci alan okulların hangi yüzdelik dilimlere göre öğrenci aldığını merak eden öğrenciler, kendi sahip olduğu yüzdelik dilimlere göre işlemlerini gerçekleştirecek. İşte, Ankara yüzdelik dilimler ve sınavla öğrenci alan okullar listesi

2019 Ankara LGS yüzdelik dilimleri! Ankara liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimi
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Ankara'da liselerin yüzdelik dilimleri merakla araştırılan hususlar arasında yer almaya başladı. Bölgede yer alan ilçelere göre listelenen yüzdelik dilimler, okul türleri  ve alan adları, görüntülenebilecek unsurlar arasında yer alacak. İşte, LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgiler

AŞAĞIDAKİ YÜZDELİK DİLİM TABLOSUNU PDF OLARAK GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

2019 Ankara LGS yüzdelik dilimleri Ankara liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimi

2019 Ankara LGS yüzdelik dilimleri Ankara liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimi

2019 Ankara LGS yüzdelik dilimleri Ankara liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimi

2019 Ankara LGS yüzdelik dilimleri Ankara liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimi

2019 Ankara LGS yüzdelik dilimleri Ankara liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimi



2019 Ankara LGS yüzdelik dilimleri Ankara liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimi

LGS TERCİHLERİ E-OKUL ÜZERİNDEN ALINACAK

Öğrencilerin LGS tercihleri, veliler ya da eğitimciler tarafından yapılabilecek. Bu tercihler, öğrenci okul numarası gibi bilgilerle E-Okul sistemine yapılacak olan girişin ardından gerçekleşecek. 1 milyondan fazla öğrencinin tercih işlemlerini yapması ve İlk gün olması dolayısıyla E-Okul sisteminde ilk gün yoğunluk yaşanması bekleniyor.

E-OKUL GİRİŞİ İLE TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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