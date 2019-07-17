2019 2. Dönem TUS ve STS başvurusu başladı
TUS ve STS başvurusu, 17-24 Temmuz tarihlerinde ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak. 1 Eylül tarihinde belirli merkezlerde uygulanacak olan TUS ve STS sınavı için para yatırma işlemi ÖSYM resmi internet sitesi ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla tamamlanabilecek. Peki, TUS başvurusu nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ÖSYM'nin yayımladığı bilgilere göre belirli koşulları sağlayan vatandaşlar, TUS ve STS başvurusunda bulunabilecek. Başvurular ÖSYM'nin AİS ekranından tamamlanabilecek.
BAŞVURU KOŞULLARI ŞU ŞEKİLDE OLACAK;
a) Tabip ya da tıp dışı meslek mensubu olarak eczacı, kimyager veya veteriner olmak ya da bu alanlarda eğitime devam ediyor olmak.
b) Türk Soylu Yabancılar için Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak.
c) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.
d) Burstan doğan mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumda olmak.
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (TUS) yabancı uyruklu adaylar da başvurabilirler
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