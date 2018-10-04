2018 YÖK Üstün Başarı Ödülleri sahiplerini buldu
Üniversitelerdeki bilimsel araştırma, proje ve çalışmaları teşvik etmek amacıyla, geçen eğitim-öğretim yılında hayata geçen ‘YÖK Üstün Başarı Ödülleri’ sahiplerini buldu.
YÖK’ün geçen yıl başlattığı YÖK Üstün Başarı Ödülleri’ni alanlar belli oldu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘2018-2019 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ödüller, bireysel ve kurumsal olmak üzere iki kategoride verildi.
ÜNİVERSİTELER PROJELERİYLE YARIŞTI
‘Bireysel Ödül’lerde sosyal ve beşeri bilimler kategorisinde; Ankara Üniversitesi’nde ‘ölçme ve değerlendirme’ alanındaki doktora teziyle Dr. Selma Şenel ve tez danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Kutlu ödül almaya hak kazandı. Fen ve mühendislik bilimleri kategorisinde ise Koç Üniversitesi’nde ‘bilgisayar bilimleri ve mühendisliği’ alanında yaptıkları doktora teziyle Dr. Seyhan Uçar ve tez danışmanı Doç. Dr. Öznur Özkasap ödüllendirildi. Sağlık bilimleri kategorisinde Uludağ Üniversitesi’nde tıbbi biyoloji alanında doktora teziyle Dr. Gamze Güney Eskiler ve tez danışmanı Prof. Dr. Gülşah Çeçener ödülün sahibi oldu.
ÖZEL YETENEKLERİ ÇOCUKLARIN KEŞFİNE ÖDÜL
‘Kurumsal Ödül’ kategorisinde ‘Topluma Hizmet Ödülü’; ‘Sosyo-Ekonomik Düzeyi Düşük Ailelerin Özel Yetenekli Çocuklarının Bilim ve Zeka Oyunları ile Erken Yaşta Tespiti’ başlıklı başvurusuyla İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ne verildi. ‘Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü’nü ise, ‘Hatay İlinde İpekböceği Yetiştiriciliği, İpek Dokumacılığı ve Sürdürülebilirlik Önerileri’ başlıklı başvurusuyla Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi kazandı. Üniversite-Sanayi İşbirliği Ödülü, ‘Yakıt Pili ve Hidrojen Teknolojileri’ başlıklı başvurusu ile Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi’nin oldu.
Uluslararası İşbirliği Ödülü ise, ‘İstanbul Teknik Üniversitesi-Boeing Havacılık ve Uzay Teknolojileri için Yenilikçi Uygulama ve Araştırma İşbirliği’ başlıklı başvurusuyla İstanbul Teknik Üniversitesi’nin oldu.
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