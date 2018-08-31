2018 YKS yerleştirme analizi: Zirvede rekabet kızıştı

Bu yıl ilk kez uygulanan 2018 YKS’yle ilgili ipuçları da veren istatistiklere göre devlet, vakıf, KKTC ve yurtdışındaki üniversitelerde lisans ile önlisanstaki toplam 839 bin 490 kontenjana 710 bin 982 aday yerleşti.



128 BİN 508 KONTENJAN BOŞ

Eğitim uzmanlarının değerlendirmelerine göre, sözel ve eşit ağırlıkta yüksek başarı sırasında yer alan bölümlerde yığılma oldu, geçen yıl ilk 10-20 binden alan bazı bölümler, 2018’de ilk 5 binle kapılarını kapattı. İşte ÖSYM ve YÖK’ün 2018 YKS raporlarındaki bazı veriler:



Geçen sene devlet üniversitelerinde 225 programa hiç öğrenci yerleşmemişti. 2018’de sayı 68 oldu. Bunlar, vakıf ile KKTC üniversitelerindeyse 45’ten 63’e yükseldi. Bunda son günlerde kurda yaşanan dalganmaların etkili olduğu düşünülüyor. Yani toplam 171 programa hiç öğrenci girmedi.



Devlette 58 bin 107’si lisans, 21 bin 996’sı önlisans olmak üzere toplam 80 bin 103 kontenjan boş kaldı. Vakıfta ise 23 bin 531 lisans, 14 bin 408 önlisans yani toplam 37 bin 939 kontenjan dolmadı. KKTC ve yurtdışındaki üniversiteler de dahil toplam boş kontenjan sayısı ise, 128 bin 508 oldu.







FEN LİSELERİNDE BİLE YERLEŞEN ÖĞRENCİ AZALDI

En başarılı okul türü değişmedi. Sosyal bilimler liseleri yüzde 64 ile her 10 öğrenciden yaklaşık 7’sini bir lisans programına yerleştirdi. Ancak tüm lise türlerinde bir lisans programına giren öğrenci azaldı. En başarılı ikinci okul türü olan ‘özel fen liseleri’nde de 2017’de 59 olan oran, yüzde 57’ye düştü. Fen liselerinde ise, 54’ten 52’ye geriledi. Yani YKS’ye başvuran 32 bin 539 fen liseliden 16 bin 780’i lisansa girdi. 539 bin 92 ile en fazla sayıda öğrencinin YKS’ye başvurduğu Anadolu liseleri de bu yıl yüzde 35’ten yüzde 30’a geriledi. YKS’ye giren 423 bin 271 öğrencisi olan ‘lise’ türünde ise, her 10 öğrenciden sadece 1’i üniversiteli oldu. Özel liselerse yüzde 31 ile geçen yılki yüzde 45’lik oranın çok gerisinde. Oran imam hatiplerde yüzde 16.



SÖZEL VE EŞİT AĞIRLIKTA BAŞARILI ÖĞRENCİLER ZORLANDI

Salim Ünsal (Eğitim Uzmanı): AYT’de eşit ağırlık ile sayısal öğrencilerinin bazılarının sözel testleri yanıtlaması nedeniyle, özellikle yüksek başarı sıralarındaki sözel bölümlerde yığılma oldu. Örneğin, Boğaziçi Üniversitesi Türk dili ve edebiyatı lisans programı geçen yıl yaklaşık ilk 3 binden öğrenci alırken, 2018’de bu ilk 1.300’e kadar yükseldi. Eşit ağırlıkta da rağbet gören bölümlerde benzer tablo ortaya çıktı. 2017’de son adayı 14 binden alan ODTÜ İktisat lisans programı, ilk 9 bine kadar geldi. Bu yıl özellikle çoğu sayısal programı daha düşük başarı sıralarıyla kontenjanını doldurdu. 2017’ye göre tıp 15 binden yaklaşık 20 bine; diş hekimliği 22’den 27 bine geriledi. İnşaat mühendisliğindeyse 207 binlerden 300 binlere düşüş dikkat çekti. Eşit ağırlıktaysa hukuk 33 binden 43’e; psikoloji 63 binden 80 binlere kadar öğrenci kabul etti. Sözelde Türkçe öğretmenliği yaklaşık 95 binden 70 bine kadar ilerledi.



BİRİNCİLER HANGİ ÜNİVERSİTEDE

Kemal Şekerci (Eşit-Ağırlık Türkiye birincisi): Bilkent Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’ne burslu yerleşti.

Mustafa Emir Gazioğlu (Sayısal ve Temel Yeterlilik Testi birincisi): İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni (İngilizce) tercih etti.