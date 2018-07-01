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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
01.07.2018 - 20:28, Son Güncelleme:

2018 YKS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı | TYT AYT ve YDT sınav soruları ve cevapları

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2018 YKS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı | TYT AYT ve YDT sınav soruları ve cevapları

Üniversite eğitimi alma hayali kuran milyonlarca öğrencinin başvuru yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, adayların incelemesi için yayımlandı. Sınava katılım sağlayan adaylar yayımlanan soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını inceleyerek, sınav sonuçları açıklanmadan önce tahmini olarak kaç puan alabileceklerini hesaplayabilir. İşte, ÖSYM'nin bugüne kadar yaptığı en büyük sınav organizasyonu olan YKS 2018'e ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarları...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) YKS'nin birinci oturumu TYT ile ikinci oturumu AYT'nin soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını açıkladığı gibi bugün akşam saatlerinde yayımladı. Sorular ve cevap anahtarının yayınlanmasının ardından söz konusu sınavlarda ter döken adaylar yoğun şekilde YKS sorularını ve cevap anahtarlarını sorgulamaya başladı. TYT ile AYT'nin soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin resmi internet sayfası üzerinden kontrol edilebiliyor. Öte yandan YKS'nin son oturumu olan YDT'nin soru kitapçıkları ve cevap anahtarları da adayların erişimine açıldı. İşte, ÖSYM YKS soru ve cevap anahtarı sorgulama ekranı...

YKS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) tamamlanmasıyla birlikte, ÖSYM'nin tarihinde şu ana kadar gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonu YKS'nin iki oturumu da sorunsuz şekilde bitmiş oldu. Oturumların tamamlanmasının ardından, soru cevap anahtarı da yayınlandı.

2018-YKS TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

2018-YKS ALAN YETERLİLİK TESTLERİ (AYT) SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

YDT CEVAP ANAHTARI DA AÇIKLANDI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın üçüncü oturumu YDT'nin soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlandı. Kurum yaptığı açıklamada;  "1 Temmuz 2018 tarihinde uygulanan 2018-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Soru Kitapçıklarına, 1 Temmuz 2018 tarihinde saat 19.45’ten itibaren aşağıdaki bağlantılardan erişilebilir." ifadelerini kullandı.

ÖSYM yaptığı açıklamada ayrıca; "Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz." uyarısında da bulundu.

2018-YKS YABANCI DİL TESTİ (YDT) TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM BAŞKANI'NDAN “YKS” AÇIKLAMASI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) lojistik olarak ÖSYM tarihinde bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonu olduğunu belirterek, "Her iki oturum da tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı." dedi.  Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün, ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'nin (AYT) ise bugün tamamlandığını ifade etti.

TYT oturumuna 2 milyon 381 bin 784 adayın, bugünkü AYT oturumuna ise 2 milyon 19 bin 853 adayın başvurduğuna işaret eden Özer, "Bu sınav, şu ana kadar lojistik olarak ÖSYM’nin tarihinde bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonuydu. Her iki oturum da tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Böyle bir sınavı tüm paydaşlarımızla birlikte başarılı bir şekilde tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sınav sonuçlarının tüm öğrencilerimize ve değerli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Özer, "Sınavın en büyük katılımlı iki oturumunun huzur ortamında ve sorunsuz olarak tamamlanmasında desteklerinden dolayı İçişleri Bakanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza, YÖK Başkanımıza, Emniyet Genel Müdürümüze, Jandarma Genel Komutanımıza, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanımıza, valilerimize, kaymakamlarımıza, rektörlerimize, sınav koordinatörlerimize ve sınavda görev alan tüm sınav görevlilerimize en içten şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

YKS'DE BARAJ PUANI KAÇ?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. TYT’ de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler.

YKS'DE HANGİ ALANLARDAN SORU GELDİ?

TYT’de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. YDT’de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer almaktadır.

SON 24 SAATTE NE OLDU?

Son 24 saatte ne oldu? (01.07.2018) – 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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